حمدين صباحي يلتقي بشار الأسد في دمشق.. كيف علق نشطاء مواقع التواصل؟ (فيديو)

أشعلت زيارة السياسي المصري وأمين عام المؤتمر القومي العربي حمدين صباحي، لدمشق ولقاؤه برئيس النظام السوري، بشار الأسد أمس الأربعاء تعليقات واسعة على مواقع التواصل.

والتقى صباحي بالأسد في العاصمة دمشق، في ذات اليوم الذي عُقد فيه اجتماع الأمانة العامة للمؤتمر، تحت عنوان “مع سورية في وجه الحصار والعدوان والاحتلال”.

شاركنا تعليقك .. ✍🏻 🔴 التقى السياسي المصري #حمدين_صباحي رئيس النظام السوري #بشار_الأسد في العاصمة السورية دمشق على رأس وفد من المؤتمر القومي العربي. 🔴 وقالت رئاسة النظام في بيان لها: "إن اللقاء تركز حول العروبة والفكر القومي، والانتماء والهوية، ودور الأحزاب العربية تجاه… pic.twitter.com/eOtZpdpn7O — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 3, 2023

وأثارت هذه الزيارة غضب نشطاء على مواقع التواصل، حيث كتب الصحفي المصري جمال سلطان “الناصري المصري حمدين صباحي ووفد من الناصريين يزور طاغية الشام بشار الأسد، حالة عشق أسطورية بين الناصريين وأي انقلاب عسكري أو ديكتاتورية عربية وحشية من أي نوع”.

السياسي الناصري المصري "حمدين صباحي" ووفد من الناصريين يزور طاغية الشام بشار الأسد ويقول له : "سورية بقيت أمينة على المقاومة وهي بصمودها حمت الهوية العربية وثقافتها وحضارتها" ـ حالة عشق أسطورية بين الناصريين وأي انقلاب عسكري أو ديكتاتورية عربية وحشية من أي نوع ؟! pic.twitter.com/inxjr9fC02 — جمال سلطان (@GamalSultan1) August 2, 2023

أما الصحفي المصري علاء بيومي، علق على الزيارة بقوله إن “المعارضين العرب المحسوبين على الجماعات اليسارية والليبرالية انتقدوا التيارات الدينية كالإخوان المسلمين، وحولوها لقضية أساسية باعتبار أن التيار الديني يمثل عائقا أمام التحول الديمقراطي”.

وأضاف “الآن بعد أن تراجعت شماعة الإخوان والتيار الديني بسبب القمع، يبدو أن حمدين صباحي ذهب ليستعيد أهداف 25 يناير ويؤسس لمبادئ الديمقراطية مستفيدا من خبرة بشار الأسد”.

بخصوص زيارة حمدين صباحي لسوريا ومقابلته مع بشار الأسد، فيحضرني كيف صدعنا بعض المعارضين العرب المحسوبين على الجماعات اليسارية والليبرالية بصراعهم مع الاخوان والتيارات الدينية وكيف حولوها لقضية أساسية باعتبار ان التيار الديني يمثل عائق أمام التحول الديمقراطي من وجهة نظرهم.

والان… — علاء بيومي – Alaa Bayoumi (@Alaabayoumi) August 3, 2023

وفي ردود الفعل العربية عبّر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ياسر الزعاترة عن استيائه من الزيارة التي اعتبرها مبايعة من اليسار العربي “للولي الفقيه”.

بشار إذ يحاضر في القومية على وفد القوميين برئاسة حمدين صباحي!

وكالة "سانا" الرسمية أخبرتنا أنه.. "أكّد خلال اللقاء أنه لا يمكننا أن نتحدث عن انتماء سياسي دون أن نتحدث عن مفهوم الانتماء كهوية، معتبرا أن العمل القومي يجب أن يرتكز على المستويين الفكري والتطبيقي، لأن حالة القومية… pic.twitter.com/CgEBPne2hd — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) August 3, 2023

أما الفنان المصري عمرو واكد فغرد قائلا “لم أصدق صورة حمدين صباحي مع بشار قاتل شعبه، لم أصدق وظننت لفترة أنها متركبة، ولكن يبدو أن خبراتنا المتراكمة عبر السنوات الماضية لن تتوقف عن إبهارنا في العرض علينا كم كنا ساذجين وبلا حكمة. كل نخب الماضي لا خير فيها. حزين أني صدقته وأعتذر أني في يوم ساندته”.

لم اصدق صورة حمدين صباحي مع بشار قاتل شعبه، لم اصدق وظننت لفترة انها متركبة، ولكن يبدو ان خبراتنا المتراكمة عبر السنوات الماضية لن تتوقف عن ابهارنا في العرض علينا كم كنا ساذجين وبلا حكمة. كل نخب الماضي لا خير فيها.

حزين اني صدقته واعتذر اني في يوم ساندته. — Amr Waked (@amrwaked) August 3, 2023

وتداول نشطاء مقطع فيديو قديما لصباحي في إحدى الجامعات وهو ينفي إطلاقه أي تصريح يدعم فيه الأسد، فيما رد بعض الحاضرين عليه بالقول: “كذاب”.

👈حمدين صباحى : عمرى ما قولت كلمة تأييد ل #بشار_الأسد ضد الشعب السوري🎤

👈الطلاب : كدااااااب ..كدااااااب📣📣

📌دى كانت ندوة نظمتها كلية هندسة شبرا فى أبريل 2013 انتهت بطرده😐🤚#حمدين_صباحى#سوريا pic.twitter.com/HJtEciwt1Z — الہٰمصہٰراويٰة (@Bluefeather_784) August 2, 2023

ومن جانبه قال الصحفي المصري سمير العركي “لا يصح لمن دافع عن زيارة وفدي حماس والجهاد الإسلامي بشار الأسد أن ينتقد اليوم زيارة حمدين صباحي. تنتقدون حمدين الناصري (وهو يستحق بالمناسبة) إذا توجهون نفس النقد لزيارة الإسلاميين أما إذا التمستم العذر لإخوانكم بزعم المصلحة (وهو عندي سبب معتبر إذا كان ثمة مصلحة حقيقية دون ابتذال) فلنلتمس نفس العذر لحمدين أيضا. حمدين وتياره يتعللون بالمقاومة وإخوانكم ساقوا نفس العلة وراجعوا بيانهم آنذاك، فبالله عليكم بلاش معايرة لأن الهم طال الجميع”.

لا يصح لمن دافع عن زيارة وفدي #حماس والجهاد الإسلامي #بشار_الأسد أن ينتقد اليوم زيارة #حمدين_صباحي

تنتقدون حمدين الناصري (وهو يستحق بالمناسبة) إذا توجهون نفس النقد لزيارة الإسلاميين

أما إذا التمستم العذر لإخوانكم بزعم المصلحة (وهو عندي سبب معتبر إذا كان ثمة مصلحة حقيقية دون… pic.twitter.com/gplcoKlHE5 — سمير العَركي (@s_alaraki) August 3, 2023

وحمدين صباحي هو سياسي مصري عارض نظامي أنور السادات وحسني مبارك. ثم ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2012 وجاء ثالثا بعد الرئيس الراحل محمد مرسي والفريق أحمد شفيق.

وعارض صباحي مرسي ودعم الإطاحة به في انقلاب عسكري عام 2013، ثم ترشح للانتخابات الرئاسية في 26 مايو/آيار 2014 وحصل على نسبة ضئيلة من الأصوات.

حمدين صباحي (أغسطس 2011):

الفنانة رغدة بتأييدها نظام الأسد الفاشي، الذي ارتكب مجازر وحشية بحق السوريين، قد فقدت توازنها تماما

حمدين صباحي (أغسطس 2023)

يقود وفدا من القوميين العرب للقاء بشار الأسد في دمشق

-برأيكم..ماذا فقد صباحي بهذه الزيارة

شرفه أم عقله أم كرامته؟

منتظرة إجاباتكم pic.twitter.com/GyTPPWS0Xd — شيرين عرفة (@shirinarafah) August 3, 2023