صحفيون مصريون للجزيرة مباشر: اعتقال ربيع الشيخ وبهاء إبراهيم طال كثيرا (شاهد)

قال الكاتب الصحفي المصري عماد الدين حسين إنه يتفق مع ما ذهب إليه بيان المجلس الأعلى للإعلام من استنكاره لما وصفه المجلس بأنه “تدخل (مِن) قناة الجزيرة في شأن يخص منظومة القضاء المصري”، وذلك على خلفية وقفة نظمها العاملون بالقناة أول أمس الثلاثاء، تضامنًا مع الزميلين ربيع الشيخ وبهاء الدين إبراهيم القابعين في السجون المصرية من دون محاكمة.

وأضاف حسين في مقابلة مع (المسائية) عبر الجزيرة مباشر “قناة الجزيرة تريد أن تدافع عن صحفييها المحتجزين لدى السلطات المصرية وتطالب بالإفراج عنهم، لكن حينما يتم تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراحهم، فهذا تدخّل في القضاء المصري”.

من جانبه، قال كارم محمود السكرتير العام لنقابة الصحفيين المصرية سابقًا، إن أي صحفي يؤمن بحرية التعبير لابد أن يرفض حبس أي صحفي يقوم بممارسة مهنته، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن البيان الصادر عن المجلس الأعلى للإعلام بشأن الجزيرة “يعد شديد التوازن”، على حد وصفه.

وأضاف محمود في تصريحات لـ(المسائية) “البيان أبدى ملاحظات على التدخل في الشأن القضائي المصري، وهذا حقه كجهة منظمة للإعلام في مصر، كما أنه أكد التزامه بحرية الرأي والتعبير والتزامه كذلك بالثوابت المهنية، فضلًا عن التأكيد على الحرص على عمق العلاقات المصرية القطرية”.

وتابع “قضية اعتقال صحفيَّي الجزيرة طالت أكثر من اللازم، وأنا ناشدت مرارا السلطات المصرية عبر الجزيرة بأن تطوي هذه الصفحة”.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد استنكر الثلاثاء، ما سماه “تدخل قناة الجزيرة في شأن يخص منظومة القضاء المصري، واستهداف العدالة بالهجوم والتجريح، إزاء قضايا منظورة أمام المحاكم المدنية، وتأخذ حقها في الدفاع العادل وفقًا للقوانين المصرية التي تحترم المواثيق الدولية وحقوق الإنسان”.

وأضاف بيان المجلس، أنه “في إطار الحرص على تعظيم العلاقات على مختلف الأصعدة وعدم اللجوء إلى مثل هذه الأساليب، فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يكرر التزامه بأقصى درجات ضبط الممارسة الإعلامية إزاء اعتداءات سافرة تمارسها قناة الجزيرة ضد القضاء المصري، ودفاعها عن عناصر تحاكم على ذمة قضايا متعلقة بالانضمام إلى جماعات محظورة قانونًا ومتهمة بالإرهاب، وتحصل على فرصتها العادلة أمام القضاء الطبيعي وليس الاستثنائي”.

*الأعلى للإعلام يستنكر هجوم "الجزيرة" على القضاء المصري* https://t.co/6wQ01XWZef pic.twitter.com/aS02iyfI8A — المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (@scmediaeg) August 1, 2023

وكانت شبكة الجزيرة الإعلامية قد أعربت عن قلقها الشديد إزاء أوضاع الزميلَين ربيع الشيخ وبهاء الدين إبراهيم القابعين في السجون المصرية من دون محاكمة، إذ نظم زملاؤهما أول أمس، وقفة تضامنية بمباني الشبكة في الدوحة.

وأكمل الزميل ربيع الشيخ، المنتج بقناة الجزيرة مباشر، عامين في السجون المصرية، منذ اعتقاله في الأول من أغسطس/ آب 2021 بمطار القاهرة أثناء زيارة عائلية، ليتجاوز بذلك مدة الحبس الاحتياطي التي ينص عليها القانون المصري.

وخلال هذا الشهر، يكمل الزميل بهاء الدين إبراهيم، الصحفي بقناة الجزيرة مباشر والمعتقل منذ 22 فبراير/ شباط 2020، 3 سنوات ونصف في السجون المصرية، متجاوزًا مدة الحبس الاحتياطي القانونية أيضا، مما يشكل مساسا بحريته الشخصية، ويخالف نص الدستور المصري.