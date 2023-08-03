الأخبار|أمريكا

هل دفعت اشتراكا شهريا لتحصل على علامة التوثيق الزرقاء؟ الآن يمكنك إزالتها (فيديو)

مدة الفيديو 03 minutes 08 seconds
3/8/2023

لا تتوقف التغييرات في منصة تويتر، وأحدثها تتعلق بعلامة التوثيق الزرقاء مجددا، بعد أن أتاحها الملياردير إيلون ماسك للجميع مقابل الاشتراك في الخدمة المدفوعة.

أثارت العلامة ولا تزال، الكثير من اللغط مع وجود حسابات تدّعي أنها لشخصيات هامة وانتشار الحسابات الساخرة، والآن أتاحت المنصة لمشتركي الخدمة المدفوعة خيار إخفاء علامة التوثيق في حساباتهم.

ويمكن استخدام الميزة الجديدة عبر إعدادات الحساب، حيث أصبح يظهر لمشتركي الخدمة المدفوعة خيار جديد يحمل اسم “إخفاء علامة التوثيق الزرقاء”.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي لتويتر إيلون ماسك، أن الشركة ستفرض 8 دولارات رسمًا شهريًّا مقابل خدمة علامة التحقق الزرقاء.

وقال ماسك، إن المشتركين الذين لديهم علامات التحقق الزرقاء سيحصلون على الأولوية في الردود والإشارات والبحث، وسيكونون قادرين على نشر مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية أطول، كما سيشاهدون نصف عدد الإعلانات.

وأثارت الميزة على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا بين المدونين، وتعليقا عليها كتب تايلور تشيلدرز “أخيرا، طريقة لإخفاء شعوري بالعار لرغبتي في استخدام أبسط الخدمات التي يوفرها الموقع”.

وكتب الناشط لاتشو دييز “لقد تم تحويلها من إجراء أمني للأشخاص والشركات الهامة إلى عنصر رفاهية متاح للجميع، مع الاضطرار لإحداث اختلافات في الألوان، وسحب الميزات لوضعها خلف جدران الاشتراك، والآن يتم السماح بإخفائها لأنه تمت السخرية منهم كثيرا”.

ودوّن ليام ماكنتاير قائلا “أحب (أن أعرف) كيف تم تغيير نظام التوثيق ليتعين على الناس الدفع مقابل النفوذ، ثم انخفضت قيمته إلى درجة أنهم يقدمون الآن طريقة لإزالة العلامة مع الاستمرار في الدفع مقابل ذلك، أحسنتم”.

وكتب الناشط ديفيد هينشو “أصبحت هذه المنصة أضحوكة أكثر مما كانت قبل أن تفقد نصف قيمتها”.

واعتبر صاحب حساب باسم جوي أنه “وجب القيام بهذا لأن الناس غير ناضجين ولا يمكنهم السيطرة على أنفسهم، أمر محزن للغاية، إنها ليست مشكلة إيلون ولا مشكلة تويتر، إنها مشكلة الناس، الأشخاص الذين لا ينتمون إلى الإنترنت”.

ولقيت ميزة تويتر الجديدة تفاعلا عربيا أيضا عبر المنصة، إذ كتب عبد العزيز “مشتركو خدمات بلو في تويتر تقدرون تخفون شعار التوثيق الآن إذا كان مضايقكم أو ما تبون أحد يعرف أنكم دافعين اشتراك”.

وكتب رسام الكاريكاتير هاجد في تغريدة “أخيرا اقتنعوا أنها مجرد علامة، وتم الدفع”.

وكتب الناشط حسام الحبابي ساخرًا “يدفع فلوس حتى يكشخ بـالتوثيق، تنطيه خيار إخفاء التوثيق ليش؟”.

وتساءل مجدي آدم مستغربا “يعني يبقوا دافعين فلوس فيها ويخفوا علامة التحقق.. عجيب!!”

وتعني علامة التحقق الزرقاء بجوار اسم مستخدم الشخص على منصة التواصل الاجتماعي أن تويتر تأكد من أن الحساب يخص هذا الشخص أو الشركة.

واشترى الملياردير ماسك تويتر مقابل 44 مليار دولار، ومنذ استكمال صفقة الاستحواذ، يتحرك المالك الجديد بسرعة لوضع بصمته على الشركة، بعد أن أقال رئيسها السابق ومسؤولين كبارًا آخرين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي