هل دفعت اشتراكا شهريا لتحصل على علامة التوثيق الزرقاء؟ الآن يمكنك إزالتها (فيديو)

لا تتوقف التغييرات في منصة تويتر، وأحدثها تتعلق بعلامة التوثيق الزرقاء مجددا، بعد أن أتاحها الملياردير إيلون ماسك للجميع مقابل الاشتراك في الخدمة المدفوعة.

أثارت العلامة ولا تزال، الكثير من اللغط مع وجود حسابات تدّعي أنها لشخصيات هامة وانتشار الحسابات الساخرة، والآن أتاحت المنصة لمشتركي الخدمة المدفوعة خيار إخفاء علامة التوثيق في حساباتهم.

ويمكن استخدام الميزة الجديدة عبر إعدادات الحساب، حيث أصبح يظهر لمشتركي الخدمة المدفوعة خيار جديد يحمل اسم “إخفاء علامة التوثيق الزرقاء”.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي لتويتر إيلون ماسك، أن الشركة ستفرض 8 دولارات رسمًا شهريًّا مقابل خدمة علامة التحقق الزرقاء.

وقال ماسك، إن المشتركين الذين لديهم علامات التحقق الزرقاء سيحصلون على الأولوية في الردود والإشارات والبحث، وسيكونون قادرين على نشر مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية أطول، كما سيشاهدون نصف عدد الإعلانات.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit. Power to the people! Blue for $8/month. — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

وأثارت الميزة على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا بين المدونين، وتعليقا عليها كتب تايلور تشيلدرز “أخيرا، طريقة لإخفاء شعوري بالعار لرغبتي في استخدام أبسط الخدمات التي يوفرها الموقع”.

Finally, a way to conceal my shame for wanting to use the most basic services this site provides. https://t.co/JkCrh4Kpns — Tyler Childress (@PronouncedChill) August 2, 2023

وكتب الناشط لاتشو دييز “لقد تم تحويلها من إجراء أمني للأشخاص والشركات الهامة إلى عنصر رفاهية متاح للجميع، مع الاضطرار لإحداث اختلافات في الألوان، وسحب الميزات لوضعها خلف جدران الاشتراك، والآن يتم السماح بإخفائها لأنه تمت السخرية منهم كثيرا”.

Changing it from a security measure for relevant people and companies to a luxury item for everyone, having to make color differences, taking away features to put them behind paywalls, and now allowing to hide them because because they were made fun of too much. https://t.co/iRpnjHBYTx — Lucho Díaz 🧉 (@LuchoComix) August 2, 2023

ودوّن ليام ماكنتاير قائلا “أحب (أن أعرف) كيف تم تغيير نظام التوثيق ليتعين على الناس الدفع مقابل النفوذ، ثم انخفضت قيمته إلى درجة أنهم يقدمون الآن طريقة لإزالة العلامة مع الاستمرار في الدفع مقابل ذلك، أحسنتم”.

I love that this system was changed so people had to pay for 'clout ' and its been so devalued they now offer a way to remove it while still paying for it. Bravo. https://t.co/4Ia9R1RI4C — liam (@Liam_J_McIntyre) August 2, 2023

وكتب الناشط ديفيد هينشو “أصبحت هذه المنصة أضحوكة أكثر مما كانت قبل أن تفقد نصف قيمتها”.

This platform is more of a joke than before it lost half its value 🤣🤣🤣 https://t.co/d1Jxvt3dlW — David Henshaw🇺🇲⚽ (@Davidhenshaw025) August 2, 2023

واعتبر صاحب حساب باسم جوي أنه “وجب القيام بهذا لأن الناس غير ناضجين ولا يمكنهم السيطرة على أنفسهم، أمر محزن للغاية، إنها ليست مشكلة إيلون ولا مشكلة تويتر، إنها مشكلة الناس، الأشخاص الذين لا ينتمون إلى الإنترنت”.

The fact that this has to be done because people are immature and can't get a grip of themselves is just so sad. It's not a Elon problem, it's not a Twitter problem, it's a people problem. People that don't belong on the internet. https://t.co/U4FJGflcUa — Joeyking👑 (@Joeyking25) August 2, 2023

ولقيت ميزة تويتر الجديدة تفاعلا عربيا أيضا عبر المنصة، إذ كتب عبد العزيز “مشتركو خدمات بلو في تويتر تقدرون تخفون شعار التوثيق الآن إذا كان مضايقكم أو ما تبون أحد يعرف أنكم دافعين اشتراك”.

مشتركين خدمات بلو في تويتر تقدرون تخفون شعار التوثيق الان اذا كان مضايقكم او ماتبون احد يعرف انكم دافعين اشتراك https://t.co/bn94rZ1iEu — عبدالعزيز (@iAbdulaziz) August 2, 2023

وكتب رسام الكاريكاتير هاجد في تغريدة “أخيرا اقتنعوا أنها مجرد علامة، وتم الدفع”.

اخيرا اقتنعوا انها مجرد علامة تم الدفع 😂😂😂 — كاريكاتير هاجد (@hagid) August 2, 2023

وكتب الناشط حسام الحبابي ساخرًا “يدفع فلوس حتى يكشخ بـالتوثيق، تنطيه خيار إخفاء التوثيق ليش؟”.

يدفع فلوس حتى يكشخ بـ التوثيق . تنطيه خيار اخفاء التوثيق ليش 😅 — H U (@AlahbabyHussam) August 2, 2023

وتساءل مجدي آدم مستغربا “يعني يبقوا دافعين فلوس فيها ويخفوا علامة التحقق.. عجيب!!”

يعني يبقوا دافعين فلوس فيها ويخفوا علامة التحقق .. عجيب!! https://t.co/nw5SBARg5c — ༄E.ᗰᗩGᗪI༄  (@IMagdiAdam) August 2, 2023

وتعني علامة التحقق الزرقاء بجوار اسم مستخدم الشخص على منصة التواصل الاجتماعي أن تويتر تأكد من أن الحساب يخص هذا الشخص أو الشركة.

واشترى الملياردير ماسك تويتر مقابل 44 مليار دولار، ومنذ استكمال صفقة الاستحواذ، يتحرك المالك الجديد بسرعة لوضع بصمته على الشركة، بعد أن أقال رئيسها السابق ومسؤولين كبارًا آخرين.