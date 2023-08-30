أظهرت دراسة جديدة أن طلابا غير متفوقين بكلية القانون سجلوا درجات أعلى في اختبارين نهائيين عندما أتيح لهم استخدام الذكاء الاصطناعي، في حين كان أداء زملائهم المتفوقين أسوأ عند استخدام تلك التكنولوجيا.

وقارن باحثون في الدراسة التي أُجريت بجامعة مينيسوتا، بين درجات 48 طالبًا في اختبارين نهائيين لمادتين دراسيتين، إحداهما مقدمة في القانون الأمريكي والاستدلال القانوني، والأخرى في قانون التأمين.

وأدى الطلاب الاختبارين أولًا بدون استخدام الذكاء الاصطناعي، ثم حصلوا على اختبارين آخرين وأتيح لهم فيهما استخدام (تشات جي بي تي-4) وهو أحدث روبوت محادثة ابتكرته شركة (أوبن إيه آي).

تحسين أداء الطلاب

ووجد الباحثون أن “تشات جي بي تي-4” الذي يُنتج نصوصًا تشبه ما يكتبه البشر بناء على طلب المستخدم، ساعد على تحسين أداء الطلاب بصورة كبيرة في أسئلة الاختيار من متعدد.

وتحسَّن أداء الطلاب بنحو 29 نقطة مئوية مقارنة بدرجاتهم في الاختبارين اللذين لم يتسن لهم فيهما الاستعانة بـ”تشات جي بي تي-4″، وتحسَّن أداء الطلاب غير المتفوقين خاصة، إذ ارتفعت درجاتهم 45 نقطة مئوية عندما استخدموا الذكاء الاصطناعي.

لكن “تشات جي بي تي-4” فشل في مساعدة الطلاب على تحقيق درجات أعلى في السؤال المتعلق بكتابة المقال في الاختبارين، ولم يطرأ أي تحسُّن على درجات الطلاب المتفوقين، بل انخفضت درجاتهم في الاختبارين بنحو 20 نقطة مئوية عندما استخدموه.

تأثير معادل في مهنة المحاماة

وجاء في الدراسة التي نشرها أستاذ القانون في جامعة مينيسوتا دانييل شوارتز، وأستاذ القانون في جامعة جنوب كاليفورنيا جوناثان تشوي، هذا الشهر “يشير هذا إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يترك تأثيرًا معادلًا في مهنة المحاماة، مما يخفف من التفاوت بين المحامين النخبة وغير النخبة”.

وقال شوارتز لرويترز، إن استخدام الذكاء الاصطناعي ربما تسبب في شعور الطلاب المتفوقين بالكسل إلى حد ما في الاختبارين، أو أن التكنولوجيا ربما تكون قد أثرت في استغلالهم لمهاراتهم في التفكير المنطقي.

وأضاف “التكنولوجيا تساعد الأشخاص ذوي المستوى المنخفض أكثر من الأشخاص ذوي المستوى المرتفع، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى أن هناك الكثير الذي يمكن اكتسابه”.

وذكر أن الدراسة تشير إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في مهنة المحاماة سيؤثر في الغالب على المساعدين القانونيين والمحامين الشبان، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي التعامل مع بعض المهام الموكلة إليهم.