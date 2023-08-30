احتفالات في الغابون احتفاء بالانقلاب العسكري (فيديو)

تظاهر المئات من مواطني الغابون في أماكن متفرقة بالعاصمة ليبرفيل، احتفالًا بالانقلاب العسكري الذي نفذه ضباط على الرئيس علي بونغو، بعد إعلان لجنة الانتخابات فوزه بولاية ثالثة.

ولوَّح المتظاهرون للعسكرين بالشوارع، مرددين هتافات مؤيدة لقيادات الجيش.

وكانت مجموعة تضم 12 من أفراد الجيش والشرطة في الغابون، قد أعلنت، اليوم الأربعاء، من مقر الرئاسة، إلغاء نتائج الانتخابات، وحلَّ كل مؤسسات البلاد، وإنهاء النظام القائم.

كما أعلن قادة الانقلاب وضع الرئيس علي بونغو وعائلته قيد الإقامة الجبرية، واعتقال عدد من أعضاء الحكومة ونظام الرئيس بتهمة الخيانة العظمى.