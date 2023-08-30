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استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال جنوب الخليل

زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المواطن الفلسطيني كان يحاول تنفيذ عملية دهس (وسائل التواصل)
30/8/2023

استُشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال جنوبي الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، بعد إطلاق النار عليه بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على فلسطيني قرب بلدة سعير جنوب الخليل.

وأضاف الشهود أن الفلسطيني أصيب بالرصاص، بينما أغلق الجيش الإسرائيلي الموقع، ومنع الفلسطينيين من الوصول إليه.​​​​​​​

وفي وقت لاحق، أفاد الجيش الإسرائيلي بـ”ورود تقارير عن محاولة دهس تخريبية بالقرب من نقطة عسكرية قرب الخليل حيث تم تحييد المخرب”.

بينما قالت صحيفة (معاريف) العبرية إن “فلسطينيًّا قُتل بعد محاولة تنفيذ عملية دهس قرب الخليل”

وتشهد الضفة الغربية المحتلة توترًا متزايدًا منذ أشهر، وسط مداهمات عسكرية إسرائيلية متكررة على البلدات والمخيمات الفلسطينية.​​​​

المصدر : مواقع إسرائيلية + وكالات