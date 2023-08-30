استُشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال جنوبي الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، بعد إطلاق النار عليه بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على فلسطيني قرب بلدة سعير جنوب الخليل.

وأضاف الشهود أن الفلسطيني أصيب بالرصاص، بينما أغلق الجيش الإسرائيلي الموقع، ومنع الفلسطينيين من الوصول إليه.​​​​​​​

تغطية صحفية: "مشاهد من مكان إطلاق النار على شاب بزعم محاولة دهس مجموعة جنود قرب مستوطنة بيت حجاي بالخليل". pic.twitter.com/QxMqjknZEe — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 30, 2023

وفي وقت لاحق، أفاد الجيش الإسرائيلي بـ”ورود تقارير عن محاولة دهس تخريبية بالقرب من نقطة عسكرية قرب الخليل حيث تم تحييد المخرب”.

דיווח ראשוני: ניסיון דריסה ללא נפגעים ליד בית חגי בהר חברון, החשוד נוטרל@Doron_Kadosh — גלצ (@GLZRadio) August 30, 2023

بينما قالت صحيفة (معاريف) العبرية إن “فلسطينيًّا قُتل بعد محاولة تنفيذ عملية دهس قرب الخليل”

وتشهد الضفة الغربية المحتلة توترًا متزايدًا منذ أشهر، وسط مداهمات عسكرية إسرائيلية متكررة على البلدات والمخيمات الفلسطينية.​​​​