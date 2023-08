انقلاب الغابون.. أوروبا: ما يحدث في غرب إفريقيا مشكلة كبيرة

وصف مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي (جوزيب بوريل) ما يحدث في غربي إفريقيا بأنه “يُمثل مشكلة كبيرة لأوروبا” وذلك تعليقًا على الأنباء عن استيلاء عسكريين على السلطة في الغابون اليوم الأربعاء.

وظهرت مجموعة من كبار ضباط الجيش في الغابون على شاشة التلفزيون في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وأعلنوا الاستيلاء على السلطة بعد وقت قصير من إعلان لجنة الانتخابات فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.

وقال مسؤول السياسة الخارجية إن وزراء دفاع دول التكتل سيناقشون الموقف في الغابون، وإذا تأكد وقوع انقلاب هناك “فذلك سيأتي بالمزيد من الاضطرابات إلى المنطقة”.

وأضاف (جوزيب بوريل) متحدثًا أمام اجتماع لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في إسبانيا “إذا تأكد ذلك، فسيكون انقلابًا عسكريًّا آخر يزيد من الاضطرابات في المنطقة بأكملها”.

وقال بوريل “دول غربي إفريقيا بكاملها في وضع صعب، وعلينا التفكير بعمق كيف يمكننا تحسين سياستنا فيها كونها تمثل قضية كبيرة لأوروبا”.

من جانبها، قالت فرنسا إنها تتابع الوضع في الغابون من كثب، في حين علّقت شركة تعدين فرنسية عملياتها في الغابون بعد إعلان العسكريين سيطرتهم على السلطة.

وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، اليوم الأربعاء، إن بلادها تتابع الموقف في الغابون من كثب، وذلك خلال إلقائها خطابًا أمام اجتماع للسفراء في باريس.

ولم تقدّم رئيسة الوزراء الفرنسية أي تفاصيل أخرى عن الأمر، في وقت دُفع فيه الجيش الفرنسي منذ أغسطس/آب 2022 إلى الانسحاب من مالي وبوركينا فاسو من قِبل المجلس العسكري الحاكم في كلا البلدين.

#Gabon est libre des Bongo!! Revolution will not be televised, really? LOL #OpGabon pic.twitter.com/11yYUHQXWa

— OpGabon precursor of OpDeathEaters (@OpGabon) August 30, 2023