اعتقل أفراد من الجيش في الغابون رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) فوستان بوكوبي من منزله، اليوم الأربعاء، بينما أعلن عسكريون قاموا بانقلاب وضع رئيس الغابون علي بونغو أونديمبا “قيد الإقامة الجبرية”.

وأظهر مقطع “فيديو” تحققت منه الجزيرة مباشر، القبض على بوكوبي من مقر إقامته واصطحابه على متن سيارات الجيش، وحمل العسكريون الذين اعتقلوه أسلحة ثقيلة، فيما احتشد عشرات المواطنين أمام منزله.

ويتولى السياسي الغابوني رئاسة الجمعية الوطنية منذ عام 2019، فيما كان منذ 2008، الأمين العام للحزب الديمقراطي الغابوني الذي يتزعمه الرئيس علي بونغو.

وتلا قادة الانقلاب بيانًا عبر التلفزيون الرسمي، صباح اليوم، قالوا فيه “إن الرئيس بونغو قيد الإقامة الجبرية، وهو محاط بعائلته وأطبائه”.

وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت، فجر اليوم، فوز بونغو بولاية ثالثة في الانتخابات التي أُجريت السبت، بحصوله على 64.27% من الأصوات، بعد اقتراع طعنت المعارضة في نتائجه.

وسعى بونغو من خلال هذه الانتخابات إلى تمديد حكم عائلته المستمر منذ 56 عامًا.

وإذا نجح هذا الانقلاب فسيكون الثامن في غربي إفريقيا ووسطها منذ عام 2020.