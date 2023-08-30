بلدية بيت لحم تدشن جدارية للزميلة شيرين أبو عاقلة وشهداء الصحافة الفلسطينية (فيديو)

دشنت بلدية بيت لحم، الأربعاء، جدارية للزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة الصحفية في قناة الجزيرة وشهداء الصحافة الفلسطينية، في شارع المهد وسط المدينة، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، إن إقامة الجدارية تؤكد “رسالة أبو عاقلة التي كانت عنوانًا لنقل جرائم الاحتلال الإسرائيلي بالصور الحية”.

وأشار حنانيا، إلى أن الجدارية تتضمن 3 مشاهد، الأول مشهد القدس الحجري، والثاني هو الحجر ومأخوذ من أنواع مختلفة من حجر فلسطين، أما الثالث فهو المعدنية السوداء وترمز إلى الحداد.

وأكد أنطون أبو عاقلة، شقيق الزميلة شيرين أن “الاحتلال استطاع اغتيال شيرين أبو عاقلة، لكن عجز عن قتل الحقيقة”، وشكر المبادرين لإطلاق اسمها على شوارع وأحياء وقاعات ومرافق مختلفة، “عرفانًا وتكريمًا لمن قدموا أنفسهم من أجل الحقيقة والوطن”.

وقال مدير مكتب قناة الجزيرة في فلسطين وليد العمري، إن “هناك التزامًا بالمضي في قضية استشهاد أبو عاقلة رغم كل الضغوطات”.

وقال العمري إن “أبو عاقلة قُتلت مرتين، الأولى عندما أطلق عليها الاحتلال الرصاص في جنين، والثانية باعتداء الجنود على نعشها في المستشفى الفرنسي بالقدس”.

واستشهدت الزميلة في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في 11 مايو/أيار 2022، خلال تغطيتها اقتحامًا إسرائيليًّا للمخيم، مما أثار تنديدات دولية.