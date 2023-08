توالت خلال الساعات الماضية ردود الفعل المنددة بالانقلاب العسكري الذي أطاح برئيس الغابون المنتهية ولايته علي بونغو صباح اليوم.

وأبدت روسيا قلقها إزاء الوضع في الغابون بعد انقلاب لضباط من الجيش هناك. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا للصحفيين “استقبلت موسكو بقلق تقارير عن تدهور بالغ في الوضع الداخلي بالدولة الإفريقية الصديقة. نواصل مراقبة تطور الأوضاع من كثب، ونأمل الاستقرار سريعًا”.

وتتطلع روسيا إلى بناء علاقات دبلوماسية وتجارية مع إفريقيا، مع استضافة الرئيس فلاديمير بوتين قمة للقادة الأفارقة الشهر الماضي. وكانت مجموعة فاغنر العسكرية الروسية، التي قُتل مؤسسها يفغيني بريغوجين في حادث تحطم طائرة الأسبوع الماضي، تنشط أيضًا في دول إفريقية عدة.

