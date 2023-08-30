كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود علاقة بين طول أعمار النساء بعد سن الستين ومحافظتهن على وزن أجسامهن.

وأوضحت الدراسة، التي شارك فيها عدد من المؤسسات البحثية بقيادة جامعة كاليفورنيا، أن النساء الأكبر سنًّا وحافظن على وزن ثابت للجسم، تزيد الفرص لديهن للعيش إلى ما بين 90 و100 عام، وهو ما يُعرف بطول العمر الاستثنائي، إذ توصل الباحثون إلى أن صاحبات الوزن الثابت من كبار السن تزيد أعمارهن مقارنة بمن يعانين فقدان الوزن.

وقام الباحثون بالتحقيق في ارتباط تغيرات الوزن في وقت لاحق من الحياة مع طول العمر الاستثنائي بين 54437 امرأة مسجلة في مبادرة صحة المرأة، حيث وصلت 30647 مشاركة، ما يعادل 56% منهن، إلى سن 90 عامًا أو أكثر، وكانت النساء اللائي فقدن ما لا يقل عن 5% من وزنهن أقل احتمالًا لتحقيق طول العمر مقارنة بأولئك اللائي حققن وزنًا مستقرًّا.

George McInerney finds this interesting 👍 Maintaining stable weight increases longevity among older women https://t.co/Hzl51lGfKD — George McInerney (@gmcinerney) August 30, 2023

وقال علاء الدين شادياب، الأستاذ المشارك في كلية هربرت فيرتهايم للصحة العامة وعلوم طول العمر البشري بجامعة كاليفورنيا “من الشائع جدًّا أن تعاني النساء الأكبر سنًّا في الولايات المتحدة من زيادة الوزن أو السمنة مع نطاق مؤشر كتلة الجسم من 25 إلى 35”.

وأضاف “تدعم النتائج التي توصلنا إليها الوزن المستقر هدفًا لطول العمر لدى النساء الأكبر سنًّا، وإذا وجدت النساء المسنات أنفسهن يفقدن الوزن عندما لا يحاولن إنقاص الوزن، فقد يكون ذلك علامة تحذير على اعتلال الصحة ومؤشرًا على انخفاض طول العمر”.