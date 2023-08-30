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غابونيون يحتفلون بالانقلاب أمام سفارة بلدهم في باريس (فيديو)

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30/8/2023-|آخر تحديث: 31/8/202312:22 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

تجمهر غابونيون أمام سفارة بلادهم في باريس للتعبير عن فرحتهم بالانقلاب على الرئيس علي بونغو أونديمبا، اليوم الأربعاء، بعد أن أعلن عسكريون أنه “قيد الإقامة الجبرية” بينما أوقف أحد أبنائه وسياسيون بتهمة “الخيانة العظمى”.

وقال المحتفلون في شوارع العاصمة الفرنسية إنهم يدعمون العسكريين الذين نفّذوا الانقلاب، وهتفوا “جنودنا حرروا الغابون”، و”نريد الحرية والديمقراطية للغابون”.

ودعا أحد المحتفلين في فرنسا عبر مقطع “فيديو” إلى التجمع أمام السفارة في باريس قائلًا إنها “ستفتح أبوابها في وجههم”، وردد “تعالوا للاحتفال وتخليد ذكرى هذا اليوم التاريخي”.

ورفع المجتمعون أمام السفارة اسم ألبير أوندو أوسا، وهو مرشح معارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2023، التي أعلن عن نتائجها فجر الأربعاء.

واحتج عدد من الغابونيين المقيمين في فرنسا، أمام السفارة أمس الثلاثاء على تأخير الإعلان عن نتائج الانتخابات، فيما اتهم بعضهم عبر موقع “إكس” (تويتر سابقًا) السفارة بـ”تزوير نتائج الأصوات”.

وكتبت سشينا دنيا “هل يمكننا القول بأن السفارة زوّرت أصوات الناخبين في فرنسا؟”.

وقال ناشط “غالبًا موظفو السفارة الآن يهمون للفرار”.

وأعلن ضباط من جيش الغابون، اليوم الأربعاء، “إنهاء النظام القائم” في الغابون، ووضع الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية، وذلك بعد دقائق من إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية لفوز بونغو بولاية ثالثة.

كما أعلن الضباط -الذين قالوا إنهم يمثلون القوات المسلحة- إلغاء نتائج الانتخابات، وإغلاق حدود البلاد وحل مؤسسات الدولة.

وتولى علي بونغو السلطة في 2009 خلفًا لوالده عمر بونغو، الذي حكم البلاد منذ عام 1967، وقال الضباط إنهم اعتقلوا أيضًا نور الدين بونغو نجل الرئيس ومسؤولين آخرين بتهمة الفساد والخيانة العظمى.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي