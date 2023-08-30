غابونيون يحتفلون بالانقلاب أمام سفارة بلدهم في باريس (فيديو)

تجمهر غابونيون أمام سفارة بلادهم في باريس للتعبير عن فرحتهم بالانقلاب على الرئيس علي بونغو أونديمبا، اليوم الأربعاء، بعد أن أعلن عسكريون أنه “قيد الإقامة الجبرية” بينما أوقف أحد أبنائه وسياسيون بتهمة “الخيانة العظمى”.

وقال المحتفلون في شوارع العاصمة الفرنسية إنهم يدعمون العسكريين الذين نفّذوا الانقلاب، وهتفوا “جنودنا حرروا الغابون”، و”نريد الحرية والديمقراطية للغابون”.

ودعا أحد المحتفلين في فرنسا عبر مقطع “فيديو” إلى التجمع أمام السفارة في باريس قائلًا إنها “ستفتح أبوابها في وجههم”، وردد “تعالوا للاحتفال وتخليد ذكرى هذا اليوم التاريخي”.

ورفع المجتمعون أمام السفارة اسم ألبير أوندو أوسا، وهو مرشح معارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2023، التي أعلن عن نتائجها فجر الأربعاء.

واحتج عدد من الغابونيين المقيمين في فرنسا، أمام السفارة أمس الثلاثاء على تأخير الإعلان عن نتائج الانتخابات، فيما اتهم بعضهم عبر موقع “إكس” (تويتر سابقًا) السفارة بـ”تزوير نتائج الأصوات”.

1er jour de Mobilisation devant l’ambassade du @Gabon à @Paris par la diaspora et la porte parole de la Plateforme Alternance 2023 du Président Mr @AlbertOndoOssa. pic.twitter.com/1PRS7ZfKay — Abraham N'dongue (@n30976) August 29, 2023

وكتبت سشينا دنيا “هل يمكننا القول بأن السفارة زوّرت أصوات الناخبين في فرنسا؟”.

وقال ناشط “غالبًا موظفو السفارة الآن يهمون للفرار”.

Apparemment le personnel de l’ambassade du Gabon à Paris est en train de fuir à l’instant #GabonVote241 #Gabon2023 #MaVoixCompte241 — 241 normal (@Jck_MD) August 30, 2023

وأعلن ضباط من جيش الغابون، اليوم الأربعاء، “إنهاء النظام القائم” في الغابون، ووضع الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية، وذلك بعد دقائق من إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية لفوز بونغو بولاية ثالثة.

كما أعلن الضباط -الذين قالوا إنهم يمثلون القوات المسلحة- إلغاء نتائج الانتخابات، وإغلاق حدود البلاد وحل مؤسسات الدولة.

وتولى علي بونغو السلطة في 2009 خلفًا لوالده عمر بونغو، الذي حكم البلاد منذ عام 1967، وقال الضباط إنهم اعتقلوا أيضًا نور الدين بونغو نجل الرئيس ومسؤولين آخرين بتهمة الفساد والخيانة العظمى.