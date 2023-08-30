موسكو تستهدف كييف بأكبر هجوم صاروخي على أوكرانيا منذ أشهر

ذكرت السلطات المحلية الأوكرانية، اليوم، أن روسيا استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف بأكبر هجوم صاروخي منذ أشهر خلال الليل، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 3 آخرين جراء سقوط حطام في كييف.

وأضافت السلطات أن الدفاعات الجوية أسقطت أكثر من 20 صاروخًا ومسيّرة روسية خلال الليل، حسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وأعلنت وكالة تاس الروسية للأنباء، نقلًا عن مسؤول في خدمات الطوارئ الروسية لم تذكر اسمه، تعرُّض أربع طائرات نقل عسكرية من طراز “إليوشن 76” لأضرار جراء هجوم بطائرات مسيّرة في منطقة بيسكوف الروسية.

وأعلن الحاكم الإقليمي للمنطقة ميخائيل فيديرنيكوف، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلغاء جميع الرحلات الجوية من المطار اليوم الأربعاء.

وتقع بيسكوف، التي تضم قاعدة لنخبة المظليين، على الحدود مع إستونيا ولاتفيا العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، على بُعد نحو 800 كيلومتر شمال أوكرانيا.

وقالت وكالة تاس، نقلًا عن خدمات الطوارئ، أن موسكو أغلقت أربعة مطارات دولية لمدة وجيزة بعد إسقاط طائرة مسيّرة بالقرب من العاصمة.

وفي وسط روسيا، تم إسقاط طائرات مسيّرة أيضًا في مناطق ريازان وكالوجا وأوريول وبريانسك.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير 4 زوارق حربية أوكرانية كانت محمَّلة بمجموعات إنزال، وذلك خلال غارة جوية شنتها طائرة تابعة لأسطول البحر الأسود.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن الزوارق الحربية الأوكرانية كانت محمَّلة بأفراد من قوات العمليات الخاصة يصل عددهم إلى 50 فردًا.