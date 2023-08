قال وسيم الحاج منسق المركز العربي للموارد والتنظيم إن شركة “غوغل” لا تريد الإفصاح عن تفاصيل اتفاقها مع الحكومة الإسرائيلية بشأن تقديم خدمات المراقبة والذكاء الاصطناعي، وأكد أن هذا الاتفاق سيعزز سياسة القمع التي ينتهجها الاحتلال في حق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف الحاج في مقابلة مع الجزيرة مباشر “تشمل هذه الخدمات تقنية التعرف على الوجوه ومراقبة التحركات، وهي تقنيات يمكن تطبيقها على الفلسطينيين واستخدامها في اعتقالهم”.

وكان عدد من النشطاء وموظفي “غوغل” قد شاركوا في احتجاج أمام مقرّ الشركة العالمية في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة أول أمس الثلاثاء، احتجاجًا على تعاون الشركة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بعقدٍ ضخم.

وجاء احتجاج النشطاء بالتزامن مع مؤتمر “غوغل” السنوي “Google Cloud Next” للذكاء الاصطناعي، الذي يستمر عدّة أيام، تعبيرًا عن رفضهم لتقديم “غوغل” خدمات المراقبة والذكاء الاصطناعي لحكومة وجيش الاحتلال.

BREAKING—Bay Area activists protesting @Google $1B contract w Israel have locked arms & chained themselves to fixtures outside #GoogleCloudNext Conference in downtown SF @Google workers rallying alongside them to demand #NoTechForApartheid

ويأتي هذا الاحتجاج ضمن سلسلة من فعاليات حملة “لا تكنولوجيا للأبارتهايد” (NoTechforApartheid) الاحتجاجية، التي يشارك فيها تقنيون ومبرمجون ضد شركتي غوغل وأمازن منذ عامين.

ويقول القائمون على هذه الحملة إن شركتي “غوغل” و”أمازون” تقدمان خدمات الذكاء الاصطناعي وبرامج المراقبة الواسعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن مشروع “نيمبوس” بموجب عقد تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار.

وقالت منظمة “إم باور تشينج” المسؤولة عن تنظيم الاحتجاج “إن تكنولوجيا غوغل لا تُستخدم للإلهام والابتكار، بل لتغذية أجهزة الأمن الإسرائيلية، وتمكين وترسيخ الفصل العنصري وعنف الدولة والاحتلال، والاستيلاء على الأراضي”.

A livestream of what's happening right now outside the #GoogleCloudNext conference in San Francisco, where community activists and @Google workers are joining to demand Google provide #NoTechForApartheid: https://t.co/XripugPVzD pic.twitter.com/zjzCVMwL38

— MPower Change (@MPower_Change) August 30, 2023