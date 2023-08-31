قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان إن “الشرطة تقاتل إلى جانب القوات المسلحة ويعملون على دحر العدوان ضد شعبنا”، مضيفاً أن “المرحلة القادمة تتطلب التعاون والتعاضد والتجرد من الجميع بشكل أكبر مما عهدناه الآن”.

وأضاف خلال لقائه بقيادات وضباط الشرطة، اليوم، “أن السودانيين يتعرضون إلى مؤامرة كبرى من مجموعات تخريبية ارتكبت جرائم حرب في مدن عدة”، مؤكدًا أن كل من ارتكب هذه الجرائم التي تعرض لها الشعب السوداني سيعاقب، وسيستعيد الناس مسروقاتهم.

وطالب الشعب بالإعداد والتحضير لما بعد الحرب وتقوية العمل، وتعزيز دور الشرطة فيما بعد الحرب، مضيفًا أن الجيش والشرطة والشعب السوداني معركتهم واحدة.

وقبل يومين توجه البرهان، إلى مدينة العلمين، لإجراء مشاورات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي تقود بلاده مبادرة دول الجوار السوداني لحل الأزمة السودانية.

وقال بيان لمجلس السيادة السوداني إن المباحثات مع الرئيس المصري ستتناول سبل تعزيز دعم العلاقات بين البلدين وتطويرها بما يخدم القضايا ذات الاهتمام المشترك، على حد وصف البيان.