ألغى المجلس العسكري في النيجر الحصانة الدبلوماسية للسفير الفرنسي سيلفان إيتي، وأمر الشرطة بطرده من البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس العسكري في النيجر، نقلته وكالة أسوشييتد برس، اليوم الخميس، وورد في البيان أن إيتي “لم يعد يتمتع بالامتيازات والحصانة المرتبطة بمنصبه كعضو في الطاقم الدبلوماسي” للسفارة الفرنسية.

وأوضح أنه تم أيضا “إلغاء البطاقات الدبلوماسية والتأشيرات لعائلة السفير”. وأشار البيان إلى أن المجلس العسكري أصدر أوامر للشرطة بطرد السفير إيتي من البلاد.

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم، إن من يقفون وراء انقلاب النيجر “ليست لديهم سلطة” مطالبة السفير الفرنسي في نيامي بالمغادرة. وأضافت “نقيّم بشكل مستمر سلامة سفارتنا وأوضاعها التشغيلية”.

العسكريون في #النيجر يطردون سفير #فرنسا.. و #باريس ترد "لا أهلية للانقلابيين لاتخاذ قرار كهذا". ‌قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن سفير بلاده لدى النيجر سيبقى رغم ضغوط الانقلابيين، وشدد على ضرورة عدم استبدال الحل العسكري بالسياسي.

وأكد ماكرون شرعية الرئيس المنتخب محمد… pic.twitter.com/Bj1Vr7gEnx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 28, 2023

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين الماضي، إن السفير سيظل في البلاد على الرغم من ضغوط المجلس العسكري.

وأشار إلى أنّ فرنسا ترفض أي “إملاء” أو “ضعف” في إفريقيا، في وقت تعرضت فيه منطقة الساحل لانقلابات، داعيا دول الساحل إلى اتباع “سياسة مسؤولة”.

وتعتبر فرنسا أن السلطة الشرعية الوحيدة في النيجر تظل سلطة الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم، المحتجز حاليا في القصر الرئاسي.

واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يعاني من نشاط المجموعات المسلحة.