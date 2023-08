بعد رفض الممرضة القاتلة لوسي ليتبي مؤخرا حضور جلسة الحكم الصادر، تتجه الحكومة البريطانية لسنّ تشريع جديد يجبر الجناة على حضور جلسات النطق بالحكم الصادر بحقهم.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، دعا إلى تغيير القانون ليجبر المجرمين في كل من إنجلترا وويلز على المثول في قفص الاتهام أثناء الحكم عليهم في المحكمة. ويواجه الجناة زيادة في الأحكام قد تصل إلى عامين إضافيين خلف القضبان في حال الاستمرار برفض المثول أمام القضاة.

وجاء هذا القرار الجديد من قبل الحكومة، في أعقاب الغضب الواسع الذي أثاره عدم حضور ليتبي، ما أدى إلى تزايد المطالبات لإجبار الجناة على حضور الجلسات لمواجهة أهالي ضحاياهم.

وأكدت الحكومة مضيها قدما في خططها لتنفيذ التعديل المقترح من وزير العدل، بما يسمح لها باستخدام القوة إذا لزم الأمر لإحضار الجناة أمام عائلات الضحايا أثناء المحاكمة.

وبحسب ما صرّح به رئيس الوزراء فسوف تتم مناقشة التعديل خلال الدورة الجديدة للبرلمان في الخريف المقبل، في حين سيبقى القضاء محتفظاً بسلطة تقديرية بشأن إجبار المدانين على حضور الجلسات.

