ظهر تسجيل جديد منسوب إلى مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين قبل أيام من مقتله بتحطم طائرة خاصة يتحدث فيه عن تكهنات بشأن سلامته والتهديدات المحتملة لأمنه.

وقال زعيم فاغنر في التسجيل المصور القصير الذي نشرته قناة (غري زون-منطقة رمادية) المرتبطة بالمجموعة “بالنسبة لمن يناقشون إذا كنت على قيد الحياة أم لا وكيف حالي، الآن عطلة نهاية الأسبوع، النصف الثاني من أغسطس 2023، أنا في إفريقيا”.

وأضاف بريغوجين وهو يلوح بيده “بالنسبة للأشخاص الذين يحبون مناقشة القضاء عليّ أو على حياتي الخاصة، أو مقدار ما أكسبه أو أي شيء آخر، كل شيء على ما يرام”.

ولا يعرف على وجه الدقة موقع أو تاريخ التسجيل الذي صور في سيارة تتحرك، وطابقت ملابس بريغوجين المموهة وقبعته، وساعة في يده اليمنى، ما ظهر عليه في فيديو نشر في 21 أغسطس/آب وقال أيضا إنه صور في إفريقيا.

وتشير عبارة “عطلة نهاية الأسبوع” إلى أن التسجيل الأحدث صُوّر في 19 أو 20 أغسطس قبل 3 أيام أو 4 فقط من مقتله هو وحراسه وشخصيات بارزة في فاغنر بحادث تحطم طائرة شمال موسكو في 23 أغسطس الجاري.

إدراك المخاطر

وتعكس التصريحات الواردة في الفيديو إدراك بريغوجين للمخاطر التي تهدد حياته.

وقاتلت قوات فاغنر في أوكرانيا بالوكالة عن روسيا لكن بريغوجين كان ينتقد بشدة مؤسسة الدفاع الروسية، وقاد تمردا قصيرا في أواخر يونيو/حزيران.

ورفض الكرملين تلميحا بأن الرئيس فلاديمير بوتين قتل الرجل انتقامًا منه بعد تمرّده، ووصفه بأنه “محض كذب”، لكنه قال إن التحقيق في حادث تحطم الطائرة يأخذ في الاعتبار احتمال وجود جريمة.

وجرت مراسم دفن بريغوجين يوم الثلاثاء في مقبرة بمسقط رأسه في سان بطرسبرغ.