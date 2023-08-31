استمرت الاشتباكات بين مقاتلي العشائر العربية ومجلس دير الزور العسكري من جهة و”قوات سوريا الديمقراطية -قسد” من جهة أخرى، في مناطق مختلفة بدير الزور لليوم الثالث على التوالي.

يأتي ذلك بعد اعتقال قوات سوريا الديمقراطية، قائد مجلس دير الزور وقادة عسكريين آخرين، يوم الأحد الماضي، وتداولت حسابات على مواقع التواصل، مقاطع مصورة لما قيل إنه اشتباكات بين العشائر العربية و”قسد” في محيط دير الزور.

وبدأت الاشتباكات بعد اعتقال قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها مقاتلون أكراد قائد مجلس دير الزور العسكري (أحمد الخبيل) المعروف بـ”أبو خولة” في مدينة الحسكة يوم الأحد.

وأثار ذلك توتّرًا بين الطرفين وأدى إلى تفجّر الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية ومقاتلين تابعين لعشائر عربية محلية.

وسارعت العشائر العربية بالمنطقة الشرقية والشمالية من سوريا إلى إصدار بيانات إدانة، وأعلنت استعدادها للمشاركة في العمليات القتالية، وإرسال تعزيزات إلى مجلس دير الزور العسكري في قتاله ضد قوات “قسد”.

اشتباكات بين مقاتلي العشائر العربية و ميليشيات قسد في بلدة ذيبان في ريف #ديرالزور #الثورة_السورية_العظيمة pic.twitter.com/w3WhU2kJcL — Bilal بلال (@Bilal_aljaber18) August 31, 2023

وتتمركز قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، وتتألف من فصائل كردية على رأسها وحدات حماية الشعب الكردية، على الضفة الشرقية من نهر الفرات الذي يقسم محافظة دير الزور.

وتشهد سوريا نزاعًا داميًا منذ 2011 تسبّب في مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتيّة، وأدّى إلى تهجير أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.