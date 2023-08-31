جمهور الجزيرة مباشر: الفلسطينيون يعيشون تحت الاحتلال ومن حقهم المقاومة (فيديو)

تفاعل جمهور من المشاركين على الخط الساخن للجزيرة مباشر، مع العمليات التي يقوم بها مقاومون ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال متابعون إن “هذه العمليات المستمرة والمتواصلة من المجاهدين في فلسطين، هي فعل لا ينبغي أن يلاموا عليه، لأنها تستهدف المستوطنين المسلحين الذين سينضمون إلى قوات الاحتلال في حال التأهب والقتال”.

واعتبر آخرون، أن ما تقوم به المقاومة الفلسطينية “هو الحياة الحقيقية التي يجب أن تكون”، مشيرين إلى أن “عدم تنفيذ العمليات ضد إسرائيل هو بمثابة الموت الحقيقي والبقاء تحت ذل الاحتلال”.

وعبر أحد المشاركين عن حزنه، وقال إن “فلسطين شهدت اليوم سقوط شهيد آخر ودم زكي، يروي أرضها الطيبة، جراء تعنت وتعسف الكيان الإسرائيلي وجيشه المعروف بالقسوة”.

وحكى مشارك آخر قصة شقيقه وقال إنه استشهد في حرب 1967، وأبدى استعداده هو أيضا وقال إنه مستعد الآن للقتال من أجل تحرير فلسطين وقدسها الشريف.