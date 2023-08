أقدم محصل حافلة هندي يدعى موهيت يداف على الانتحار يوم الاثنين الماضي، وذلك بإلقاء نفسه على سكة قطار أمام منزله، بعد “أن دخل حالة اكتئاب شديد إثر فصله من عمله مع السائق بعد أن أوقفا الحافلة دقيقتين ليسمحا لراكبين مسلمين معهما بالصلاة في يونيو/حزيران الماضي” بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا المحلية.

وفي مقطع فيديو قالت زوجته إنه كان يتلقى راتبًا مقداره 17 ألف روبية (205 دولارات أمريكية)، وكان يتحمل مسؤوليات على عاتقه لكونه أكبر أفراد الأسرة، وبسبب فقدان وظيفته، أصيب بالاكتئاب وانتحر”.

بدوره قال وزير النقل، دايا شانكار سينغ “سأجري تحقيقًا في الأمر وسأتخذ إجراءً إذا شعرت بأن موظفينا مخطئون”، في إشارة إلى إيقاف يداف عن عمله.

وتعود الحادثة إلى الثالث من يونيو/حزيران، عندما كان سائق الحافلة كيه بي سينغ، ومساعده موهيت يداف، في رحلة إلى دلهي، وأوقفا حافلتهما للسماح لركاب مسلمين بالصلاة أمامها مدة دقيقتين، وقد صورت هذه الواقعة بالفيديو، مما دفع الشركة إلى فصلهما من العمل.

وبحسب مصادر محلية، نقلاً عن مصادر عائلية، فإن “نداف، شعر بأنه فصل من عمله بلا سبب، مما أدخله في حالة اكتئاب شديد”.

ولاقت قصة يداف، تعاطفًا واسعًا على المنصات، وكتب سنجاي فيلايودان “كانت إقالته عقوبة قاسية للغاية، ففي النهاية، لم يرتكب جريمة، ويجب على الحكومة تعويض الأسرة لأسباب إنسانية”.

Sacking him was too harsh a punishment. After all, he didn’t commit a crime. 🥲 The government should compensate the family on humanitarian grounds. @dklavaniaTOI @KanwardeepsTOI pic.twitter.com/7mqxmhGWRZ

أما سيد حسن كاظم، فقال: “كانت الأسرة تعتمد على دخله، لقد دفع موهيت ثمن إنسانيته”.

4/8 After the incident in June, #MohitYadav's salary of Rs 17,000 was stopped and we were suddenly struggling for even basic needs. He was not able to sleep and became weak. The family was dependent on his income… Mohit paid a price for his humanity."

— Syed Hassan Kazim سید حسن کاظم (@kazimtweets) August 30, 2023