تتواصل المظاهرات في محافظة السويداء، لليوم الثاني عشر، تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية في المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.

وردد المتظاهرون هتافات منددة بالرئيس بشار الأسد، وبتردي الأوضاع الاقتصادية.

ورفعت الحكومة السورية الدعم عن الوقود، ممّا أثّر سلبًا في معيشة السكان الذين يعانون جراء تدهور الاقتصاد السوري بعد 12 عامًا من النزاع.

وتُعَد محافظة السويداء معقلًا للأقلية الدرزية في سوريا، وهي منطقة خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، وقد بقيت بشكل عام في منأى عن المعارك والاشتباكات.

وجاء رفع الدعم عن الوقود، في وقت خسرت فيه العملة المحلية أكثر من 99% من قيمتها، ويعيش فيه غالبية السوريين تحت خط الفقر، ويعاني أكثر من 12 مليون مواطن انعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة.

وأسفرت الحرب السورية عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتشريد الملايين، منذ اندلاعها عام 2011 بعد أن قُمعت احتجاجات سلمية مناوئة لبشار الأسد، ثم تحول الأمر إلى نزاع دامٍ تدخلت فيه قوى أجنبية ومقاتلون من أنحاء العالم.