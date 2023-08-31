طهران تحث الأطراف اللبنانية على التوافق لاختيار رئيس للبلاد (فيديو)

حث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأطراف اللبنانية على التوصل لتوافقات تؤدي لاختيار رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن قادة لبنان وشعبه قادرون على اتخاذ القرار السياسي الصحيح.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب وصوله إلى العاصمة اللبنانية بيروت أن “قادة لبنان عليهم أن يقرروا بشأن اختيار رئيس الجمهورية، وما يُتوقع من مختلفة الأطراف الإقليمية والدولية هو دعم لبنان اقتصاديًا وتجاريًا لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد”.

وتابع: “واثقون من قدرة قادة لبنان وشعبه على اتخاذ القرار السياسي الصحيح لانتخاب رئيس الجمهورية، ونسأل الله الخير للبنان حكومة وشعبًا وجيشًا ومقاومة”.

ولفت عبد اللهيان إلى أنه خلال المباحثات التي أجراها مع المسؤولين السعوديين سمع منهم تصريحات إيجابية وبناءة بشأن دعم لبنان، وقال: “ندعو جميع الدول إلى التعاون مع لبنان ودعمه، والجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستمر في دعمها للبنان”.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد أكد -في مؤتمر صحفي قبل أسبوعين بالرياض- مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن العلاقات بين البلدين تسير في الاتجاه الصحيح.