أفاد مراسل الجزيرة مباشر، بمقتل 6 مدنيين على الأقل وإصابة 17 آخرين جراء في المعارك المستمرة بين الجيش والدعم السريع بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان غربي السودان.

من جانبها ذكرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، أنها سجلت 8 قتلى وعشرات من الإصابات بينها حالات غير مستقرة، في المدينة.

وأدانت اللجنة في بيان ما قالت إنه “اعتداء على المستشفى الكويتي للأطفال وسرقة سيارات المستشفى وخزينة المالية وترويع المرضى والمرافقين؛ مما أدى إلى توقف العمل بالمستشفى”.

وناشدت المنظمات الدولية والإنسانية التواصل مع أطراف النزاع لفتح ممرات آمنة لنقل المصابين والجثث ومعينات الحياة من أكل وشرب وتوفير المعينات الطبية للمستشفيات العاملة.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله في بيان، إن قوات الفرقة الخامسة مشاة في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان غربي البلاد اشتبكت مع ما سمّاه مليشيا الدعم السريع التي حاولت التسلل إلى غربي المدينة.

وأشار المتحدث باسم الجيش السوداني، إلى أن الجيش أجبر قوات الدعم السريع على الفرار بعد سقوط قتلى وجرحى من مجنديها، معلنًا تدمير 4 عربات قتالية تابعة للدعم السريع والاستيلاء على مركبات أخرى.

“صد هجوم في النيل الأزرق”

وفي سياق آخر قال المتحدث باسم الجيش السوداني، إن القوات المسلحة تصدت لهجوم وصفه بأنه غادر من قبل قوات الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، في منطقة النيل الأزرق بولاية جنوب كردفان، وكبّدت قوات الحركة خسائر في الأفراد والمعدات.





وتنشط الحركة الشعبية في منطقتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق منذ 2011، من أجل الحصول على وضع خاص للمنطقتين، ولم يصدر تعقيب فوري من الحركة الشعبية على إعلان الجيش السوداني.

وفي الآونة الأخيرة شهدت ولايتا النيل الأزرق وجنوب كردفان، قتالا بين الجيش السوداني والحركة الشعبية -شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.

معارك مستمرة

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن الاشتباكات تجددت أمس الأربعاء بين الجيش والدعم السريع بأحياء الدوحة والراشدين وحمد النيل القريبة من سلاح المهندسين التابع للجيش بأم درمان غربي العاصمة الخرطوم.

كما سمع دويّ انفجارات عنيفة بالأحياء المتاخمة لسلاح المدرعات التابع للجيش جنوبي العاصمة وقصف مدفعي متبادل بين الجيش والدعم، وشوهد تحليق كثيف للمقاتلات الحربية التابعة للجيش في حين ردت المضادات الأرضية التابعة لقوات الدعم السريع.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان الماضي، يخوض الجيش وقوات الدعم السريع اشتباكات لم تفلح سلسلة هُدَن في إيقافها؛ مما خلف آلافًا من القتلى والجرحى أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية.