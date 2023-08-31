مصرع 73 على الأقل جراء حريق في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا (فيديو)

لقي 73 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب 52 آخرون، اليوم، بحريق في مبنى بمدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا.

فقد أعلنت خدمة الطوارئ في البلاد أن “63 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بحريق اندلع في مبنى متعدد الطوابق في جوهانسبرغ”.

وقال متحدث خدمة الطوارئ روبرت مولاودزي، إن 43 شخصا آخرين أصيبوا بالحريق الذي اندلع في وقت مبكر صباح اليوم الخميس، موضحا أن عدد القتلى مرشح للارتفاع.

وأفاد مولاودزي أن “عملية البحث وانتشال الجثث مستمرة، حيث انتشل فريق الإطفاء 63 جثة حتى الآن”، مضيفا أن “مزيدا من الأشخاص ربما لا يزالون محاصرين داخل المبنى”. وأشار إلى وجود طفل على الأقل بين القتلى.