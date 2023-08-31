وثق أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، جولة قام بها داخل عربة نقل معلقة (تلفريك) فوق منطقة جبلية وعرة، مستخدما تقنية التصوير السريع، بمدينة “الجلالة الجديدة” بمحافظة السويس.

وتفاعل نشطاء مع المقطع حيث أبدى بعضهم استياءه من اختيار مكان قفر في الصحراء لإنشاء وسيلة ترفيهية فيه، مشيرين إلى افتقاد التجربة عنصر الأمان، وسخر آخرون من الفكرة، مشيرين إلى أن الركاب ستمتلئ ملابسهم ووجوهم بالأتربة والرمال، في حين أشار بعض آخر إلى أن المشروع لم ينشأ لأغراض سياحية وإنما للتنقل من جهة إلى أخرى.

وقال أحمد فتحي على منصة إكس “هو الموضوع مش بس إن المنظر وحش وإنها تجربة رديئة، لأ ده كمان أنا واثق إن الموضوع مش safe. وربنا يستر ومانصحاش يوم على خبر حادثة دموية بسبب نوم عامل الصيانة أو فطار مدام عفاف”.

هو الموضوع مش بس انا المنظر وحش وانها تجربة رديئة، لأ ده كمان انا واثق ان الموضوع مش safe

وربنا يستر ومانصحاش يوم علي خبر حادثة دموية بسبب نوم عامل الصيانة او فطار مدام عفاف — Ahmed Fathy (@Fatthy_) August 30, 2023

وغرد طاهر “مش المفروض التلفريك يكون تحته منظر خضرة ولا غابات والواحد يتعلق في السما علشان يشوف جبال وصحراء تحتيه”.

مش المفروض التلفريك يكون تحتة منظر خضرة ولا غابات والواحد يتعلق في السما علشان يشوف جبال وصحراء تحتية — Taher Alkhawaja (@Taher28353970) August 28, 2023

أما عزام فعلق قائلا “هو غرضه وظيفي أكثر ما هو سياحي، المفروض إنه بيوصّل الناس من مدينة الجلالة للشاطئ والعكس علشان الجبل حائل بين الاثنين”.

هو غرضه وظيفي أكتر ما هو سياحي، المفروض إنه بيوصّل الناس من مدينة الجلالة للشاطيء والعكس علشان الجبل حائل بين الاثنين. — عزّام 🪬 (@xXHassanAzzamXx) August 30, 2023

ويبلغ طول المسافة التي يقطعها التلفريك أكثر من 4 كيلومترات، كما أنه الثالث من نوعه في مصر، وتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ويضم التلفريك محطتين، الأولى أعلى الجبل والأخرى أسفله، وتستغرق الرحلة الواحدة بين المحطتين نحو 15 دقيقة.