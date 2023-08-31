هيئة البث الإسرائيلية: تفجير عبوة ناسفة بمركبة تابعة لجيش الاحتلال في نابلس
31/8/2023-|آخر تحديث: 31/8/202312:54 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
- هيئة البث الإسرائيلية: تفجير عبوة ناسفة بمركبة تابعة لجيش الاحتلال خلال تأمين دخول إسرائيليين إلى منطقة قبر يوسف
- وسائل إعلام إسرائيلية: إلغاء دخول إسرائيليين إلى منطقة قبر يوسف بعد تفجير عبوة ناسفة بمركبة للجيش
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كتيبة نابلس التابعة لسرايا القدس: مجاهدونا نفذوا كمينًا محكمًا في قوة راجلة لقوات الاحتلال في محيط قبر يوسف بتفجير عدد من العبوات واستهدافها بالرصاص
المصدر : الجزيرة مباشر