ألمانيا.. اعتقال مسؤول أمني سوري بتهمة التعذيب وارتكاب جرائم حرب

أعلن ممثلون عن الادعاء الألماني أنه تم اعتقال مسؤول أمني سوري بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بين عامي 2012 و 2015.

وأضاف ممثلو الادعاء الألماني أن المتهم (أحمد هـ) الذي اعتقل الخميس، كان “يشرف على العمل القسري وتعذيب المدنيين خلال سنوات الحرب في سوريا”.

ونقل موقع ميدل إيست أي عن مصادر قضائية ألمانية أن المشتبه به، الذي اعتقل في مدينة بريمن الألمانية متهم بأنه “زعيم محلي للميليشيات الموالية للحكومة السورية المعروفة باسم “الشبيحة”، والذين كانوا مسؤولين عن قمع المعارضة بعد اندلاع الحرب في عام 2011”.

وقال عمر الأسد، مدير المناصرة والاتصالات في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في تصريحات صحفية “من المهم اعتقال شخص مثل (أحمد هـ) لأن له صلة وثيقة بالكثير من جرائم الحرب في سوريا”.

وأضاف “ليست لدينا القدرة على السعي لتحقيق العدالة في سوريا، لذلك من الضروري استخدام المحاكم الأوربية للقبض على مجرمي الحرب هؤلاء”.

وكان القضاء الألماني قد أصدر أوامر بإبقاء (أحمد م) رهن الاعتقال بانتظار إصدار لائحة اتهام كاملة. ولم يوضح كيف ومتى وصل إلى الأراضي الألمانية.

واستخدمت المحاكم الألمانية مبدأ “الولاية القضائية العالمية” لمحاكمة السوريين المتهمين بارتكاب جرائم خلال الحرب، بغض النظر عن مكان وقوعها.

يذكر أنه في العام الماضي، حُكم على ضابط المخابرات السوري أنور رسلان بالسجن مدى الحياة في ألمانيا لارتكابه جرائم ضد الإنسانية بعد محاكمة تاريخية.

وكان رسلان قائد سجن تسيطر عليه وحدة المخابرات السورية. ويُزعم أنه أشرف على تعذيب ما لا يقل عن 4000 شخص بين أبريل 2011 وسبتمبر 2012.

وجاءت هذه الإدانة بعد عام من الحكم على ضابط المخابرات السوري إياد الغريب بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في وطنه.