إنستغرام تطلق ميزة تحمي المستخدمين من تلقي الصور ومقاطع الفيديو غير المرغوب فيها

أعلن موقع “إنستغرام” الخميس، عن إطلاق ميزة جديدة مصممة لحماية المستخدمين من الصور ومقاطع الفيديو غير المرغوب فيها التي تأتي عبر الرسائل المباشرة.

وتفرض الميزة الجديدة، التي بدأت الشركة اختبارها أواخر شهر يونيو/حزيران الماضي، قيودًا جديدة على الأشخاص الذين يتطلعون إلى إرسال طلبات للرسائل المباشرة إلى الأشخاص الذين لا يتابعونهم.

فبدلًا من أن يكونوا قادرين على إرسال عدد غير محدود من طلبات الرسائل المباشرة إلى الأشخاص الذين لا يتابعونهم، سيتمكنون الآن من إرسال رسالة واحدة فقط إليهم.

أما القيد الآخر، فيجعل دعوات الرسائل المباشرة الآن تقتصر على الرسائل النصية فقط، مما يعني أنهم لن يتمكنوا من إرسال الصور أو مقاطع الفيديو أو الملاحظات الصوتية إلى شخص لا يتابعونه.

وتقول “إنستغرام” إنه مع القيدين الجديدين لن يتلقى المستخدمون بعد الآن صورًا أو مقاطع فيديو غير مرغوب فيها من المستخدمين الذين لا يتابعونهم، ولن يتمكن الغرباء من مراسلتهم على نحو متكرر.

وتعتقد عملاقة وسائل التواصل الاجتماعي أن الميزة الجديدة ستكون مفيدة خاصة للنساء اللاتي يتلقين غالبًا صورًا غير مرغوب فيها في الرسائل المباشرة الخاصة بهن.

وتنضم ميزة الرسائل المباشرة الجديدة إلى قيود “إنستغرام” الحالية المصممة لحماية المستخدمين من إساءة الاستخدام، والاتصال غير المرغوب فيه.