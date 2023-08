اعتقال جنديين في أمريكا بتهمة نقل أسرار عسكرية حساسة إلى الصين

اعتقلت السلطات الأمريكية جنديين من البحرية الأمريكية، لاتهامها بنقل مواد حساسة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي إلى الصين.

وقالت وزارة العدل الأمريكيّة في بيان، أمس الخميس، إنها تشتبه في أنّ اثنين من أفراد البحريّة يعملان في كاليفورنيا قد نقلا معلومات استخباريّة حسّاسة إلى الصين.

وأوقِف الرجلان في الآونة الأخيرة ووُجّهت إليهما تهمة إرسال صور ومقاطع فيديو ووثائق لجواسيس صينيّين تحوي بيانات مهمّة حول تنظيم الجيش الأمريكي، بحسب ما جاء في البيان.

Two U.S. Navy Servicemembers Arrested for Transmitting Military Information to the People’s Republic of China. Read: https://t.co/zhp3wsC3ig pic.twitter.com/x2On6whI7I

— FBI (@FBI) August 3, 2023