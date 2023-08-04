البرهان يشكل لجنة لحصر “جرائم الحرب وانتهاكات” قوات الدعم السريع

أصدر رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قرارًا بتشكيل لجنة في “جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع”.

وحسب بيان صادر عن مجلس السيادة، الجمعة، فقد تم توجيه عمل اللجنة لحصر “كافة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع منذ 15 إبريل/نيسان الماضي”.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أعلن في وقت سابق عن فتح تحقيق جديد بشأن جرائم حرب في السودان.

وأبلغ مكتب المدعي العام كريم خان مجلس الأمن الدولي، أنه “فتح تحقيقًا بشأن الأحداث التي وقعت في إطار الأعمال القتالية الراهنة”، في إشارة إلى المعارك التي اندلعت، ابتداء من 15 إبريل/نيسان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وكشف نص البيان الصادر عن رئاسة مجلس السيادة، أنه تم حصر عمل اللجنة في إجراء التحقيقات وحصر الانتهاكات والجرائم بهدف “محاكمة المتورطين في الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين وتخريب البنيات التحتية واحتلالها لمنازل المواطنين”.

وطالب البيان “المواطنين السودانيين بتقديم بلاغات شخصية عن الانتهاكات التي تعرضوا لها لدى جميع مراكز النيابة العامة بالولايات المختلفة”.

وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت قوات الدعم السريع باقتراف جرائم خطيرة، من قتل وأعمال عنف جنسي وحرق منازل، في غرب دارفور.

وقالت إن المدنيين هناك باتوا في “خطر محدق”، وإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد “بوقوع عمليات قتل موجهة ذات دوافع عرقية، وأعمال عنف جنسي، وحرق منازل على نطاق واسع، ونزوح جماعي لسكان غرب دارفور من غير العرب”.

ومنذ 15 إبريل/نيسان الماضي، اندلعت في عدد من مدن السودان، بينها الجنينة، اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.