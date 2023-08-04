“الدعم السريع” تعلن سيطرتها على ولاية وسط دارفور والجيش يعلن انضمام “المئات” منها إلى قواته (فيديو)

أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على ولاية وسط دارفور غربي السودان، واتهمت الجيش السوداني بالاحتماء بمعسكرات النازحين.

وقالت في بيان نشرته اليوم الجمعة “ترحب قوات الدعم السريع، بالموقف الوطني المشرف للإدارة الأهلية بولاية وسط دارفور، وإعلانها الانحياز التام إلى خيار الشعب السوداني”.

وذكرت أن البيان الذي أصدرته الإدارة الأهلية في وسط دارفور، وإعلان “تأييدها ومساندتها لقوات الدعم السريع، يأتي اتساقًا مع المواقف الوطنية”.

من جهته، نفى الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني للجزيرة سيطرة قوات الدعم السريع على كل ولاية وسط دارفور، وقال: الدعم السريع غير مسيطرة إطلاقًا على ولاية وسط دارفور وادعاءه غير صحيح.

ترحب قوات الدعم السريع، بالموقف الوطني المشرف للإدارة الأهلية بولاية وسط دارفور وإعلانها الانحياز التام إلى خيار الشعب السوداني الذي يتوق إلى الحرية والديمقراطية والعدالة والانعتاق من سيطرة وسطوة قوى الردة والظلام التي تقودها عناصر النظام البائد داخل القوات المسلحة. إن البيان… pic.twitter.com/QVb6OAY76o — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) August 4, 2023

“انضمام قوة للجيش”

من ناحية أخرى قالت القوات المسلحة السودانية على صفحاتها، إن مجموعة من قوات حرس الحدود تتبع للدعم السريع انضمت إليها بكامل عتادها.

وقالت في بيان “استجابة لقرار القائد العام، انضمام مجموعة من قوات حرس الحدود كانت تتبع للدعم السريع قوامها 238 فردًا بكامل عتادها الحربي للقوات المسلحة عبر الفرقة السادسة عشرة مشاة-نيالا”.

وأرفق الجيش السوداني التعليق بمقطع فيديو يظهر عددًا من الأفراد العسكريين وهم يحملون أسلحة، وقالت في تعليق “انضمام المئات من جنود حرس الحدود وهم بكامل مركباتهم وعتادهم، الخميس 3 أغسطس”.

واندلعت اشتباكات في السودان في منتصف إبريل/نيسان الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل -أغلبهم مدنيون- ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

وحذّرت وكالات الأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني يتدهور بسرعة، مما يترك الكثيرين دون ما يكفي من الغذاء أو الإمدادات الطبية.