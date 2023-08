السودان.. الجيش يتصدى لهجوم في “جبل أولياء” ومخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية مع استمرار القتال

قال مراسل الجزيرة مباشر، إن الجيش السوداني شنّ غارات جوية على مواقع الدعم السريع بمنطقة أم بدة في مدينة أم درمان غرب العاصمة الخرطوم، أمس الخميس.

من ناحية أخرى، قال الجيش السوداني إن قواته تصدت لهجوم شنته قوات الدعم السريع بمنطقة مدينة الرشيد بجبل أولياء جنوب العاصمة الخرطوم.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني “تصدينا لهجوم شنته المليشيا المتمردة على قواتنا بمنطقة مدينة الرشيد بجبل أولياء جنوب العاصمة الخرطوم”.

يأتي ذلك وسط استمرار القتال والاشتباكات العنيفة بين الطرفين المتحاربين في السودان، في العاصمة وأقاليم أخرى وخاصة إقليم دارفور غربي البلاد، دون أيّ بادرة لوقف إطلاق النار.

وقال الناطق الرسمي للجيش، إن “المتمردين -في إشارة إلى قوات الدعم السريع- كثفوا من استهداف عدد من المناطق السكنية بالعاصمة بالقصف المدفعي لإجبار المواطنين على إخلاء مساكنهم ثم نهبها”.

وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني إن الجيش مستعد للتصدي لأيّ هجوم، وقال “قواتنا في كافة المواقع جاهزة للتصدي لأيّ محاولة يمكن أن تقوم بها المليشيا”.

وفي هذا السياق، قالت منظمة العفو الدولية، إن المدنيين في أنحاء السودان يعيشون رعبًا لا يمكن تصوره، على خلفية الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية، في أول تقرير حول الحرب في السودان نشرت تفاصيله أمس الخميس إن “جرائم حرب واسعة النطاق تُرتكب في السودان”.

ويوثق التقرير الذي يحمل عنوان “جاء الموت إلى بيتنا” جرائم الحرب ومعاناة المدنيين في السودان والخسائر الجماعية بين المدنيين جراء الهجمات المتعمدة والعشوائية التي تشنها الأطراف المتحاربة.

Today we launch our new @amnesty #Sudan report, ‘Death Came To Our Home’: War Crimes and Civilian Suffering In Sudan. The report documents how #SAF, #RSF & allied militias, have committed serious violations & abuses including war crimes. @SJEastAfrica @AmnestyEARO @FlaviaMwaka pic.twitter.com/Y4E8z3D5sZ

— Abdullahi Hassan (@abdullahisom1) August 3, 2023