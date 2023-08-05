إدارة الدواء الأمريكية توافق على أول حبوب لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة

أجازت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية، أمس الجمعة، أول دواء عن طريق الفم لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة، وهو مرض شائع تصاب به واحدة من كل 7 نساء بعد الولادة.

وأفاد بيان وكالة الدواء الأمريكية، بأن دواء (زورانولون-zuranolone) يؤخذ بجرعة حبة واحدة في اليوم مدة 14 يوما. وكانت هناك حقن وريدية لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة تُعطى في مراكز الرعاية الصحية فقط.

وتصف وكالة الغذاء والدواء الأمريكية اكتئاب ما بعد الولادة بأنه حالة خطيرة ومهددة للحياة حيث تعاني النساء من الحزن ويفكر بعضهن في إيذاء أنفسهن أو أطفالهن.

وقال الدكتور عبد الرحيم الريفي المعالج المتخصص في علم النفس الإكلينيكي، إن الأمر مرتبط باضطرابات نفسية تصحب مرحلة النفاس، والوعي بها غير شائع.

وأضاف في تصريح لموقع الجزيرة مباشر، أنه فيما بعد النفاس أو ما بعد الولادة يعاني حوالي 85% من النساء من اضطرابات مزاجية ونفسية، بعضها يكون خفيفا وقصير المدى وبعضها يكون أصعب.

وقسّم الدكتور الريفي هذه الاضطرابات إلى 3 فئات: اكتئاب ما بعد الولادة، واكتئاب ما بعد النفاس، وذهان ما بعد الولادة، وهو مرض عقلي.

وقالت تيفاني آر فارشيوني مديرة قسم الطب النفسي في مركز تقييم الأدوية والبحوث التابع لإدارة الغذاء والدواء، إن “الحصول على دواء عن طريق الفم سيكون خيارًا مفيدًا للعديد من هؤلاء النساء للتعامل مع المشاعر السيئة التي تصيبهن في بعض الأحيان بعد الولادة”.

وحذرت إدارة الدواء من الآثار الجانبية للدواء، التي يمكن أن تشمل النعاس والدوخة والتعب والإسهال والتهاب المسالك البولية والتهاب البلعوم الأنفي (نزلات البرد)، وهي تتشابه مع كثير من الأعراض التي تصاحب أدوية أخرى.

وحذرت الوكالة أيضًا من أنه يجب على المرضى عدم القيادة مدة 12 ساعة على الأقل بعد تناول الحبوب، ونصحت بتناولها في الليل قبل النوم.