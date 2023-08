المدير العام المساعد لـ”الفاو” يكشف للجزيرة مباشر تفاصيل أزمة الغذاء في السودان وخطط الإغاثة (فيديو)

أعلن عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن السودان تواجه خطر المجاعة، وأن عددًا كبيرًا من السودانيين يعانون من “انعدام الأمن الغذائي الحاد” جراء الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال الواعر في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، إن الإحصائيات الدقيقة التي قامت بها المنظمات التابعة للأمم المتحدة على الأرض، تفيد بأن حوالي 20,3 مليون سوداني بما يعادل 42% من مجموع سكان البلاد مهددون بالمجاعة.

وأضاف أنه قبل الأزمة كان هناك حوالي 15 مليون شخص مهددون بانعدام الغذاء.

وتابع الواعر أنه بناء على التصنيف المعتمد من قبل المنظمة في تحديد مستويات الأمن الغذائي في العالم، فإن حوالي 14 مليون سوداني يوجدون في المرحلة الثالثة التي تفيد بأن الأسر السودانية عاجزة عن توفير قوتها اليومي. في حين أن 6.3 ملايين شخص يوجدون في المرحلة الرابعة التي تعد أكثر خطورة جراء انعدام الغذاء لمدة طويلة.

وعزت منظمة الأغذية والزراعة هذا التدهور في الوضع الغذائي في السودان، إلى تردي الوضع العسكري والأمني في البلاد، إلى جانب الاضطرابات التي تشهدها السوق العالمية والارتفاع الهائل في أسعار المواد الغذائية، ما أعاق وصول السلع والخدمات الأساسية إلى السكان.

وتشمل المناطق الأكثر تضررًا، الخرطوم وجنوب كردفان وغربها، فضلًا عن وسط دارفور وشرقها وجنوبها وغربها.

