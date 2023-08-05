بينهم نساء وأطفال.. استغاثة لإنقاذ 57 سوريًّا نفد منهم الماء والطعام بجزيرة يونانية (شاهد)

وجه عشرات اللاجئين السوريين نداء استغاثة لإنقاذهم بعدما علقوا في إحدى الجزر اليونانية، وأصبحت حياتهم مهددة، بسبب نفاد زادهم من الماء والطعام.

وأظهر مقطع مصور عددا من اللاجئين السوريين وهم يطلقون نداءات استغاثة بالمنظمات الحقوقية المعنية، بعد أن تقطعت بهم السبل في جزيرة يونانية، منذ عدة أيام، مع وجود عدد كبير من الأطفال والنساء بينهم.

وأكدت المرأة التي صورت المقطع أن اللاجئين ليس لديهم طعام ولا أدوية ولا مياه للشرب، مشيرة إلى أن السلطات اليونانية اعتدت عليهم وأعادتهم إلى الأراضي التركية، ليعيدهم الجانب التركي بدوره إلى الأراضي اليونانية.

وتظهر في الفيديو امرأة مريضة تحمل بيدها عبوة مياه ملوثة، وامرأة حامل نال منها التعب والإرهاق.

وتُتهم السلطات اليونانية بانتظام بممارسة عمليات الترحيل إلى تركيا للأشخاص الذين يطلبون اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي، وهي ممارسة يحظرها القانون الدولي.

وترفض الحكومة اليونانية هذه الاتهامات رغم الشهادات المتكررة من المهاجرين والتقارير الواردة من المنظمات غير الحكومية.