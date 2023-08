توقفت العيادات والعمليات.. هجوم سيبراني يضرب مؤسسات طبية أمريكية ومطالبات بتدابير وقائية

تعرضت مؤسسات طبية أمريكية لاختراق سيبراني، أدى إلى تعطيل سير العمل في عدد كبير من المؤسسات الطبية، مسببًا حالة فوضى وخطر كبيرين.

وانتقد مغردون أداء الحكومة الأمريكية لعدم اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الأمر، وكذلك رفضهم استهداف المؤسسات الطبية بتلك الهجمات التي يُتوقع زيادتها مستقبلًا.

وطال الهجوم الذي اكتُشف أول أمس الخميس، أكثر من 100 منشأة طبية، في حين وصفته وسائل الإعلام الأمريكية بأنه أكبر هجوم سيبراني تشهده الولايات المتحدة منذ العام الماضي.

وتعرضت أنظمة التشغيل لهجوم آخر أمس الجمعة، واضطر معه المسؤولون إلى إيقاف تشغيل الأنظمة في بعض غرف الطوارئ داخل المستشفيات، وأجَّلت بعض العمليات الجراحية، وتم تحويل مسار سيارات الإسعاف إلى حين التعامل مع الهجوم وتأمين الأجهزة.

Hacking hospitals is pretty evil. https://t.co/HRIF7qkXA4 — J (@1000Steps) August 4, 2023

وحسب شركة “بروسبيكت ميديكال هولدينجز” التي تدير سلسلة مستشفيات داخل الولايات المتحدة، فإن الهجوم طال ولايات كاليفورنيا وكونيكتيكت وبنسلفانيا ورود آيلاند.

وأعلنت بعض المستشفيات عبر حساباتها الرسمية إيقاف خدماتها التي تأثرت بالأمر، في حين تم تأكيد إصلاح الأعطال في أسرع وقت، ومحاولة تسيير العمل ورقيًّا حتى لا يتأثر الوضع الصحي للمرضى.

وفي تصريحات صحفية، علق المستشار الوطني لجمعية المستشفيات الأمريكية للأمن السيبراني والمخاطر جون ريجي، قائلًا إن “عملية التعافي قد تستمر أسابيع”.

وأضاف “هذه الجرائم لا تهدد سلامة المرضى داخل المستشفى فحسب، بل تهدد أيضًا سلامة المجتمع بأكمله”.

وانتقد مغردون التعامل الحكومي مع تلك الهجمات، وتجاهل التدابير اللازمة لتجهيز الأنظمة الحكومية للتعامل معها تفاديًا للأخطار الكبيرة التي تتسبب فيها.

Government of the USA Why Don’t You Put More Effort into Protecting Use From This Instead of Producing Lies too Scare People ???? https://t.co/ity3jueddH — Jennifer Dickson (@J_Dickson12) August 4, 2023

This is been happening for years to many different health systems nationwide. Healthcare organizations are the most targeted organizations for cyber attacks https://t.co/nvhhS3GXWL — Ryann Granzin (@RyannGranzin) August 4, 2023

وأكد المدونون أن تلك الهجمات لن تتوقف، بل يُتوقع أن تتزايد خلال الأعوام القادمة مع تقدم الأدوات المتاحة، والأهمية الكبيرة التي بات الأمن السيبراني يمثلها لكل الدول.

Some of us have been warning about this for years. The ground work has all been done by now. This is likely just the beginning. https://t.co/VRadisrykx — nobody (@justanauditor1) August 4, 2023

وأكد البعض أن المستشفيات والمؤسسات الطبية لا ينبغي أن تكون هدفًا لتلك الهجمات، ويُعَد ذلك مخالفًا للقوانين والأخلاقيات المتبعة، نظرًا لحساسية البيانات، وأثر التعطل المباشر على حياة المرضى.

بينما لفت آخرون إلى الانتخابات الأمريكية القادمة في 2024، واحتمالية أن تقع اختراقات أكبر وأخطر.

Test run for 2024 near election time? https://t.co/EUoGIGqyqf — DC_Draino (@DC_Draino) August 4, 2023

وتُعَد المؤسسات الطبية في مقدمة المؤسسات التي تتعرض لاختراقات أمنية، حيث تُمثل قيمة كبرى للمخترقين بسبب حساسية البيانات التي يحصلون عليها وقيمتها الكبيرة.

وكانت وكالة أمن الفضاء الإلكتروني والبنية التحتية في الولايات المتحدة، قد أعلنت، في يونيو/تموز الماضي، أن الولايات المتحدة تعرضت لحملة قرصنة رقمية عالمية استغلت ثغرة أمنية في برمجيات مستخدَمة على نطاق واسع وعطلت العديد من المؤسسات الحكومية.

وذكر تقرير صادر عن شركة تابعة لمجموعة غوغل أن مجموعة مهاجمين سيبرانيين مرتبطين بشكل واضح -على حد قولها- بالدولة الصينية، تشن حملة تجسس معلوماتي تستهدف بصورة خاصة وكالات حكومية في دول عدة توليها بيجين اهتمامًا استراتيجيًّا.