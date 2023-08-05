شح في المياه ودرجات حرارة قاتلة.. الجزيرة مباشر ترصد أوضاع النازحين السوريين في الصيف بريف إدلب (فيديو)

يواجه آلاف النازحين في الشمال السوري معاناة تلو الأخرى؛ فمع دخول أشهر الصيف، وجد هؤلاء النازحون أنفسهم عالقين تحت شمس حارقة بحرارة بلغت 47 درجة مئوية، في خيام متواضعة الإمكانيات، تفتقر إلى وسائل التبريد.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر أوضاع النازحين في مخيم العدالة والتنمية بريف إدلب، في ظل هذه الظروف القاسية وافتقار المخيمات إلى الخدمات الأساسية وسط انتشار للأمراض والأوبئة.

وقال أبو فارس إنه عند اشتداد الحرارة وقت الظهيرة، يضطر إلى استعمال المياه للتخفيف عن أبنائه داخل خيمة القماش التي يسكنونها. وفي الليل يضطر إلى نقلهم للمبيت في العراء طلبًا لنسمات برد قلما تأتي.

وقال “أعيش في هذه الخيمة من القماش منذ 12 سنة. ولأن القماش يمتص الحرارة فإن حياة الأطفال تتحول إلى مأساة في هذا الصيف الذي وصف بأنه الأقسى على مدار التاريخ في سوريا”.

وأضاف “جميع سكان مخيم العدالة والتنمية بريف إدلب يعانون من نفس الوضع؛ ولأن المياه قليلة فإن الوضع يزداد صعوبة خاصة بالنسبة للأطفال الصغار”.

وأوضح أبو فارس أن سكان المخيم ناشدوا المنظمات الدولية، توفير مزيد من إمدادات المياه للحماية من أشعة الشمس الحارقة، فضلًا عن سبل الوقاية والعلاج من الأمراض المرتبطة بموسم الصيف، لكن حتى الآن لم يُستجَب لمناشداتهم.