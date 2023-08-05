صحفي للجزيرة مباشر: العداءة الصومالية ليست رياضية وما حدث محاباة وفساد (فيديو)

قال الصحفي الرياضي الصومالي عبد الناصر صولا، إن العداءة التي حملت علم بلاده في دورة الألعاب الجامعية العالمية في تشنغدو بالصين “ليست رياضية” ووصف ما حدث بأنه “محاباة وفساد”.

وانتشر، الثلاثاء، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لعدّاءة، استغرقت نحو 22 ثانية لإنهاء سباق الـ100 متر الدولي في الصين.

واعتبر صولا في اتصال مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، أمس الجمعة، أن “ما حدث صادم”، إذ احتاجت العداءة إلى 21.8 ثانية وهي متأخرة عن الفائزة بـ10 ثوان.

وذهب الصحفي الرياضي إلى أن الخبراء يعتبرون السباق الذي خاضته نصرة أبو بكر علي (20 عاما)، “أبطأ سباق 100 متر في التاريخ”.

وذكّر المتحدث للمسائية بأن الصومال تملك تاريخا مميزا في الرياضة وهي الأفضل بمنطقة شرق إفريقيا؛ إذ هيمنت على السباقات الطويلة بين عامي 1984 و1996، وقد حصدت الميدالية الذهبية في روما وأتلانتا والفضية في هامبرغ.

وأفادت وسائل إعلام بإيقاف مدرب ألعاب القوى الصومالي عن العمل بعد أن حصدت نصرة المركز الأخير في دورة الألعاب الجامعية العالمية.

وفازت في السباق البرازيلية غابرييلا موراو، في حين خرجت الصومالية نصرة علي عن الإطار وانتهت في تخطي خطّ النهاية بفارق 10 ثوان عن الفائزة. وأثار أداء العداءة السخرية والغضب.

وتحدثت وسائل إعلام عن فساد حكومي، وقال وزير الرياضة محمد بري محمود، الأربعاء إن التحقيقات مع اللجان الأولمبية الوطنية كشفت أن “العداءة لا تمارس رياضة الجري أو أي رياضة أخرى”.

واتهم رئيسة الاتحاد الصومالي لألعاب القوى خديجو عدن ضاهر بـ”إساءة استخدام السلطة والمحسوبية والتشهير باسم الصومال”، مؤكدا اتخاذ إجراءات قانونية.

وكان وزير الشباب اعتذر في وقت سابق عن الحادث، وقال إن وزارته ليست على علم باختيار نصرة علي للمنافسة في الألعاب.