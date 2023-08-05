مرضى على قوائم الانتظار منذ سنوات.. وفد طبي أمريكي يبدأ إجراء 150 جراحة في غزة (شاهد)

رصدت عدسة الجزيرة مباشر بدء عمل الوفد الطبي الأمريكي لجراحة العظام في قطاع غزة، إجراء 150 جراحة لمرضى ظلوا على قوائم الانتظار منذ أكثر من 5 سنوات.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، أن الوفد يضم نخبة من الأطباء الفلسطينيين المقيمين في الولايات المتحدة، ويتألف من 30 كادرا طبيا؛ وبذلك فهو أكبر وفد طبي يصل إلى غزة.

وأشارت إلى أن الوفد سيجري 150 عملية في زراعة المفاصل والكاحل وإصابات الملاعب والعمود الفقري والغضروف.

وقال الدكتور مصعب ناصر، عضو الوفد للجزيرة مباشر، إنهم بدؤوا بالفعل اليوم السبت، في المستشفيات الثلاثة الرئيسية في قطاع غزة وهي مستشفيات: الشفاء، وناصر، والمستشفى الأوربي.

وأضاف ناصر “نحن اليوم في مستشفى الشفاء، الحمد لله طاقمنا الطبي بدأ العمل من السابعة صباحا، وأجرينا 3 عمليات حتى الآن”.

وتابع “تجولت وتابعت المرضى الذين ينتظرون إجراء عمليات جراحية، وسمعت قصصا محزنة جدا، فبعضهم أخبرني أنه على قوائم الانتظار منذ 3 سنوات، وهذا يبين مدى الحاجة لوجودنا اليوم”.

ويزور الوفد الطبي القطاع بإشراف من مؤسسة “فجر” الخيرية (وهي مؤسسة أمريكية فلسطينية)، التي اختارت للزيارة عنوان “لن ننسى”، وقال أحد القائمين عليها إن المقصود بها “لن ننسى أهلنا في غزة وفلسطين”، وأضاف أن الزيارات المقبلة ستشمل الضفة الغربية والقدس.

كما سيدرب الوفد أكثر من 60 جراحًا وموظفًا طبيًّا في المستشفيات الرئيسية الثلاثة في غزة.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا بريًّا وبحريًّا وجويًّا مشددًا على غزة منذ 2007، ويعاني نصف سكان القطاع من البطالة وغالبيتهم من الشباب، كما يعاني القطاع صحيًّا واقتصاديًّا بشكل كبير نتيجة هذا الحصار.