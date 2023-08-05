مشهد يحبس الأنفاس.. تفجير مبنى من 12 طابقا باستخدام المتفجرات في تركيا (فيديو)

هدمت السلطات التركية، أمس الجمعة، مبنى من 12 طابقًا كان قد أصيب بأضرار بالغة في زلزال فبراير/شباط الماضي، في ثوان معدودة باستخدام 130 كيلوغرامًا من المتفجرات.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في وسائل الإعلام المحلية وعلى منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد مخيفة لسقوط المبنى الذي استوى على الأرض في ثوان معدودات.

Kahramanmaraş'ta 12 katlı hasarlı bina patlayıcı kullanılarak yıkıldıhttps://t.co/doen3XncFa pic.twitter.com/rpQO5QwgMT — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) August 5, 2023

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد استطاعت السلطات هدم المبنى باستخدام 1550 توصيلة و130 كيلوغرامًا من المتفجرات، وقد استمر وضع المتفجرات 3 ساعات.

130 kilogram dinamit ve 1550 kapsül kullanıldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, depremlerde ağır hasar alan 12 katlı bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı.https://t.co/UD0eoFnhvE pic.twitter.com/lC7iptEET2 — TRT HABER (@trthaber) August 4, 2023

وأضافت أن المبنى المهدم يعود إلى مجمع سكني يُعرف باسم “بيلمان” تضرر بشدة في الزلزال الذي وقع في منطقة بازارجيك بمدينة كهرمان مرعش. ويتكون المجمع من 3 مبان جرى هدم واحد منها فقط.

وصرَّح محمد غولر، ممثل إحدى الشركات المشاركة في عملية الهدم، بأنه يجب هدم آلاف المباني في كهرمان مرعش بشكل عاجل ، وأن أسرع عمليات الهدم كانت باستخدام المتفجرات.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن فرق الشرطة اتخذت الاحتياطات الأمنية اللازمة قبل الهدم، ونقلت عن مسؤولين أن سبب تأخر عمليات الهدم هو صعوبة استخراج تصاريح الهدم باستخدام المتفجرات.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن، في وقت سابق، أن بلاده حددت 214 ألفًا و608 مبان بحاجة إلى الهدم الفوري إثر تضررها من زلزال 6 فبراير الماضي.

وأضاف أردوغان في كلمة خلال اجتماع “درع المخاطر الوطنية” في إسطنبول، أن الأعداد النهائية للوحدات السكنية والمنازل الريفية المزمع إنشاؤها في مناطق الزلزال ستتضح قريبًا مع انتهاء عمليات إزالة الأنقاض.