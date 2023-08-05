شاهد: إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة في إطلاق نار في تل أبيب

قالت الشرطة الإسرائيلة، اليوم السبت، إن شخصا على الأقل أصيب بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في وسط تل أبيب.

وأضافت الشرطة أن منفذ الإطلاق جرى “تحييده” دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مفوض الشرطة قوله إن منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب من سكان جنين.

“الجهاد تبارك”

قال متحدث باسم حركة الجهاد الفلسطينية إن “الحركة تبارك العملية”، مضيفا أن “هذه العملية جاءت تأكيداً على ترابط الساحات واستمرار المقاومة في مواجهة العدوان”.

وتابع المتحدث أن “المخططات التي تستهدف المسجد الأقصى ستقابل بالمزيد من عمليات المقاومة”.

مشاهد أخرى من مكان إطلاق النار في "تل أبيب" pic.twitter.com/sNvkeE4a0q — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) August 5, 2023