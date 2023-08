واشنطن بوست: هل يمكن ترمب الاحتفاظ بخدمة الحماية السرية إذا دخل السجن؟

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إذا أُدين في أي من القضايا الجنائية الثلاث التي يواجهها حاليًّا، فقد يكون قادرًا على التأثير في مصيره وظروف احتجازه في السجن، وذلك بموجب قانون يسمح للرؤساء السابقين للولايات المتحدة بالحصول على خدمة الحماية السرية مدى الحياة.

وقالت الصحيفة إن الأمر أثار جدلا وتساؤلات كبيرة حول ما إذا كان يمكنه حقًا الاحتفاظ بهذه الخدمة وكيف ستبدو إقامته في السجن.

وقد مُنح الرؤساء الأمريكيون عام 1965 خدمة حمايتهم مدى الحياة، ولم يتنازل عنها منذ ذلك التاريخ سوى الرئيس السابع والثلاثين للولايات المتحدة ريتشارد نيكسون.

وذكرت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين سابقين قولهم إن هناك أسئلة معقدة سياسيا ولوجيستيا حول ما إذا كان على المسؤولين إيجاد آلية لعمل أفراد حماية رئيس أمريكي سابق خلف القضبان، أو ترك مسؤولية سلامته لسلطات السجن، أو تأمينه تحت نوع من الحبس المنزلي.

وسألت واشنطن بوست المدعي الفدرالي السابق تشاك روزنبرغ حول ما إذا كان يمكن أن يواجه ترمب السجن؟ فرد قائلا “نظريا نعم وعمليا لا”.

وأضاف روزنبرغ “يجب على أي قاضٍ فدرالي أن يفهم أنه يثير قضايا لوجستية هائلة وغير مسبوقة”، وأشار إلى أن عقوبات المراقبة والغرامة وخدمة المجتمع والحبس المنزلي بدائل يمكن اللجوء إليها.

ويواجه ترمب الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات المقبلة، 3 قضايا جنائية أحدثها وأكثرها خطورة بحسب قانونيين، اتهامه بمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020، التي فاز فيها الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.

وجاءت هذه المحاكمة بعد قضية احتفاظه بوثائق سرية عقب انتهاء ولايته ودفعه أموالا إلى ممثلة إباحية إبان حملته الانتخابية عام 2016. وقد يُتّهم ترمب قريبا في جورجيا بتهم محاولة تغيير نتائج انتخابات 2020.

We need to be talking about this now & getting it out of the media's head, this idea that he can't go to prison.

We can build him a little prison.

If Trump is convicted, Secret Service protection may be obstacle to imprisonment https://t.co/gM5wxYR13Z

— Michelangelo Signorile (@MSignorile) August 4, 2023