أيام الله.. ما حكم إعطاء الصدقة للمتسولين؟ (شاهد)

قال رئيس وحدة البحوث بكلية الشريعة في جامعة قطر نور الدين الخادمي، إن إعطاء الصدقات للمتسولين الغرباء جائز، بشرط أن يكون المبلغ يسيرًا، مؤكدًا أن التصدق على من هو معروف الحال بالنسبة للمنفق أولى وأفضل.

وأضاف الخادمي في مقابلة مع برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر “الأفضل أن تتصدق على من تعرف، لكن إذا قابلك شخص غريب وطلب منك مبلغًا يسيرًا وأعطيته، فلا حرج في ذلك”.

وتابع “أما إذا كان مبلغ الصدقة كبيرًا فلا تخرجه إلا بعد التحري عمن ستتصدق به عليه، لأنك إذا أعطيت شخصًا لا يستحق مبلغًا كبيرًا من المال، فقد حرمت بذلك غيره ممن يستحق”.

وشدّد الخازمي في السياق ذاته على عدم زجر السائل أو معاملته بطريقة فظة، مصداقًا لقول الله تعالى {وَأمّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ} (الضحى: 10).

وأوضح “لكنْ إذا جاءك شخص يسأل، وأردت أن تنصحه برفق أو ترشده إلى أهمية العمل وكسب الرزق، فلا حرج في ذلك إن كنت من أهل النصح والإرشاد”.