“الحرب ما فيها رابح”.. جمهور الجزيرة مباشر يعلق على تقرير أممي يكشف مقتل أو إصابة طفل سوداني كل ساعة جراء الاقتتال

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر مقاطع فيديو أرسلوها إلى الخط الساخن بقناة الجزيرة مباشر، مع تقرير الأمم المتحدة بشأن مقتل أو إصابة طفل كل ساعة منذ بدء الحرب في السودان، وتأكيدها أن العدد الإجمالي الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

وأكد أحد المشاركين من السودان أن الإحصائية حقيقية، لأنهم يتعرضون فعليًّا للقصف بالطائرات والمدفعية على مدار الساعة خلال اليوم.

كما وصف الأمم المتحدة بـ”ماكينة الحساب”، وأنها موجودة فقط لعمل الإحصاءات دون تدخّل لحل أي كارثة، على حد وصفه.

وناشد المشاركون عبر شاشة الجزيرة مباشر طرفي النزاع في السودان وقف الحرب فورًا لإنقاذ الأطفال الأبرياء والمواطنين، مؤكدين أنه لا يوجد فيها منتصر. ودعوا الله أن تنتهي الحرب في أقصر فترة ممكنة، ويعود المهاجرون والنازحون إلى مدنهم بسلام.