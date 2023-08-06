العراق يحجب تلغرام لأسباب تتعلق بـ”الأمن القومي”

حجبت الحكومة العراقية، الأحد، تطبيق تلغرام للمراسلات الفورية، وأرجعت ذلك إلى أسباب تتعلق بـ”الأمن القومي والسلم المجتمعي”.

وأفادت وزارة الاتصالات العراقية في بيان بأن “حجب تلغرام جاء بناءً على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق سلامة التعامل بها خلافًا للقانون”.

وأضافت أن “مؤسسات الدولة ذات العلاقة طلبت مرارًا، من الشركة المعنية بإدارة التطبيق، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ممّا يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي”.

واستدركت قائلة “إلا أن الشركة لم تستجب، ولم تتفاعل مع أي من تلك الطلبات”.

وأردفت أنها “تؤكد احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها”، معربة عن ثقتها “في تفهّم المواطنين لهذا الإجراء”.

ولم يصدر عن شركة تلغرام تعليق فوري على الخطوة العراقية.

ومنذ مساء السبت، توقف التطبيق عن العمل في عموم العراق فجأة، مما سبب صدمة في الساحة الشعبية وتساؤلات عن سبب التوقف.

ونقلت الوكالة غير الحكومية عن خبراء تقنيين أنه “في الأشهر الأخيرة، شهد تلغرام موجة كبيرة من عمليات الابتزاز والتسريب والتشهير من قِبل بعض القنوات التي عجزت الحكومة عن الوصول إلى بياناتها”، دون تفاصيل عن إن كانت التسريبات تتعلق بالشأن السياسي أو الاجتماعي.