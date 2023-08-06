ردا على استهداف ناقلة نفط روسية في البحر الأسود.. هجوم صاروخي على شركة أوكرانية لتصنيع الطائرات ذات “أهمية استراتيجية”

أصابت صواريخ روسية، مساء السبت، مباني شركة أوكرانية لتصنيع الطائرات ذات “أهمية استراتيجية”، وذلك بعد ساعات من هجوم أوكراني بمسيّرة على ناقلة نفط روسية في البحر الأسود.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مداخلته اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي “وقع هجوم صاروخي روسي جديد على بلدنا. أصاب موتور سيش ومنطقة خميلنيتسكي”.

وأممت السلطات الأوكرانية في عام 2021 شركة “موتور سيش” المتخصصة في تصنيع محركات للطائرات والمروحيات، ثم أصبحت تديرها مباشرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 إلى جانب شركات أخرى انطلاقًا من “أهميتها الاستراتيجية”.

وتتولى وزارة الدفاع الأوكرانية إدارة أصول هذه الشركات بهدف “تأمين الحاجات الملحة للقوات المسلحة”.

ويقع مقر المجموعة في مدينة زابوريجيا التي تحتل القوات الروسية جزءًا منها. وتعذر حتى الآن معرفة ما إذا كان القصف الروسي قد أصاب مقر “موتور سيش” وحجم الخسائر المسجَّلة.

وكان حاكم المنطقة يوري مالاشكو قد أورد، في وقت سابق، عبر تلغرام أن الهجوم الروسي استهدف منطقة عند أطراف المدينة وتسبب في اندلاع حريق.

هجوم على ناقلة نفط

وجاءت الضربة الروسية بعد هجوم أوكراني، ليلة الجمعة، على ناقلة نفط روسية في مضيق كيرتش، مما أدى إلى توقف حركة المرور لمدة وجيزة على الجسر الاستراتيجي الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا، في إطار من التوتر المتزايد في البحر الأسود.

كما أعلنت روسيا، السبت، أنها أرسلت مقاتلة لاعتراض مسيّرة أمريكية من طراز “ريبر” فوق هذا البحر.

وتزايد عدد الهجمات في البحر الأسود من الطرفين منذ أن رفضت موسكو، في منتصف يوليو/تموز، تمديد العمل باتفاق رعته الأمم المتحدة كان يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود رغم الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022.

استهداف ميناء روسي

وأفادت الوكالة الفدرالية للنقل البحري والمياه على تلغرام بأن الناقلة (SIG) أصيبت بثقب عند خط الماء في منطقة غرفة المحرك “نتيجة -على ما يبدو- لهجوم من مسيّرة”.

وأُوقِفت حركة المرور على الجسر الذي يربط شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو نحو ثلاث ساعات قبل استئنافها في ساعة مبكرة من صباح السبت، حسب مركز معلومات الطرق السريعة على تلغرام.

ويُستخدم هذا الجسر، الذي استهدفته ضربات أوكرانية مرتين، لنقل المعدات إلى الجيش الروسي على الجبهة الأوكرانية، لكنه مفتوح أيضًا أمام الرحلات المدنية وحركة السكك الحديدية.