قوات الإطفاء التركية تنقذ طفلا من داخل لوحة إعلانات (شاهد)

أنقذت فرق الإطفاء التركية طفلا كان عالقا داخل لوحة إعلانية، بعد أن دخلها أثناء اللعب مع أصدقائه بمنطقة سيهان في أضنة، جنوبي البلاد.

وفي مقطع فيديو نشرته منصات محلية أول أمس الجمعة ولاقي تداولا واسعاً، ظهر الطفل التركي روزغار أوموت (11 عاما) وهو محشور داخل حاملة لوحات إعلانية وكأنه لافتة، في مشهد غريب.

إنقاذ طفل عالق داخل لوحة إعلانات في تركيا .. شاهد 🎥#الجزيرة_مباشر | #تركيا pic.twitter.com/soJXowfJ13 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 5, 2023

وقالت وسائل إعلام محلية إن الطفل الذي كان يلعب في الشارع مع أصدقائه، دخل اللوحة الإعلانية وبابها مفتوح وبعد دخوله أغلق الباب فجأة، وأوضحت مقاطع الفيديو المتداولة تأثر الطفل من شدة الخوف.

وهُرع المواطنون الذين رأوا الطفل إلى الاتصال بمركز الطوارئ الذي بادرت عناصره بالقدوم سريعًا إلى المنطقة لإنقاذ الطفل وتسليمه إلى عائلته .