لاجئة سورية تجتاز وابنها امتحان “مزاولة الصيدلة” بالسويد في اليوم نفسه

تمكنت أم سورية وابنها من الحصول على شهادة القبول بالعمل في مجال الصيدلة بعد اجتيازهما “امتحانات الصيدلة الأجنبية” في جامعة أوبسالا السويدية وحصولهما على حق مزاولة المهنة في اليوم ذاته، بحسب ما نشر موقع “سفينسك فارماسي” السويدي، الثلاثاء الماضي.

ونقل الموقع السويدي تصريحات الأم السورية حنان سكاف خريجة كلية الصيدلة بدمشق عام 1988، التي عملت صيدلانية 25 عامًا برفقة ابنها ثابت، الذي تخرج من الكلية ذاتها عام 2015.

وقالت حنان إنها كانت قلقلة على مستقبل عائلتها، بعد “أن فقدوا كل شيء في وطنهم،” واضطرت بعدها للانتقال للعيش في السويد مع زوجها وأبنائها الثلاثة ثابت وأنس ومايا.

وتحدثت حنان عن التحديات الكبيرة التي واجهت أفراد العائلة عند قدومهم إلى السويد، إذ استقروا في بلدة صغيرة، مما زاد من صعوبة حصولهم على فرصة عمل.

وقالت “كونك في بلدة صغيرة يجعلك تفقد الأمل وتعتقد أن السويد وفرصها ضئيلة”.

وبعد ثلاث سنوات انتقلت العائلة إلى “كريستيانستاد” جنوب السويد، حيث عمل نجلها في مهن عدة، منها موظف في مطعم وساعي بريد، حيث “كانت اللغة العائق الأكبر أمامهم، إلا أنهم تعلموها بسرعة”، ليقرر بعدها الصيدلانيان السوريان التقدم للتحقق من شهادتهما الأجنبية في جامعة أوبسالا ليتم قبولهما معًا في 16 يونيو/حزيران 2023.

وأضافت حنان “لقد كان هذا يومًا لا يُنسى ومهمًا لي ولثابت، مع الكثير من الحماس والأمل، تمكنا من اجتياز امتحاناتنا في اليوم نفسه”.