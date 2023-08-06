ليبيا.. انتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة خلفا لخالد المشري (فيديو)

انتخب أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (محمد تكالة) لرئاسة المجلس، خلفًا لخالد المشري، بعدما حصل على 67 صوتًا مقابل 62 للمشري في الجولة الثانية، في حين امتنع عضوان عن التصويت.

وأُجريت، اليوم الأحد، جولة ثانية لانتخاب الرئيس، بين المشري الذي حصل على 49 صوتًا في الجولة الأولى، ومحمد تكالة الذي حصل على 39 صوتًا.

وخلال جلسة المجلس، ترشح خالد المشري ومحمد تكالة ونعيمة الحامي وناجي مختار لرئاسة المجلس الذي تجري لرئاسته انتخابات داخلية بين الأعضاء كل عام وفق اللائحة الداخلية.

وخلال الجلسة، حصل خالد المشري على أعلى الأصوات في الجولة الأولى بواقع 49 صوتًا، في حين حصل محمد تكالة على 39، وناجي مختار على 36، ونعيمة الحامي على 4 أصوات.

وبناءً على اللائحة الداخلية لانتخابات رئيس المجلس، تجري جولة ثانية في حالة عدم حصول أي من المترشحين على 66 صوتًا فأكثر، وهو ما جرى بين الحاصلين على الأعلى أصواتًا في الجولة الأولى، وهما خالد المشري ومحمد تكالة.

ويغادر المشري رئاسة المجلس بعد نحو 5 سنوات، منذ انتخابه للمرة الأولى في 4 إبريل/نيسان 2018.

ويرجع تأسيس المجلس الأعلى للدولة إلى اتفاق 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، بين المؤتمر الوطني السابق ومجلس النواب المنعقد في بنغازي ومستقلين وسفراء ومبعوثي دول عربية وأجنبية، وقضى بتشكيل 3 أجسام تقود المرحلة الانتقالية في البلاد.

وتتكون تلك المؤسسات من حكومة الوفاق التي حلت مكانها حاليًّا حكومة الوحدة الوطنية، ومجلس أعلي للدولة مكون من 145 عضوًا من المؤتمر الوطني السابق (البرلمان السابق)، والمجلس الرئاسي (السابق) المكون من رئيس الحكومة ونوابه، إضافة إلى بقاء مجلس النواب الحالي جهة تشريعية.

ووفق ما أُعلِن خلال الجلسة التي نُقلت على الهواء مباشرة، فقد حضرها 129 عضوًا من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 145.

المجلس الأعلى للدولة

ويتشارك مجلس الدولة مع مجلس النواب في صلاحيات من بينها اختيار رئيس الحكومة، وتقديم الملاحظات على الميزانية المقترحة، واختيار المناصب السيادية.

من هو محمد تكالة؟